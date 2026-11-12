Vlad Chiricheș a semnat! Unde va antrena. Exclusiv

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Vlad Chiricheș (36 de ani) face primul pas important în noua carieră! După ce a obținut licența UEFA B la celebra școală de antrenori de la Coverciano, fostul căpitan al naționalei României și-a găsit prima echipă. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, fostul fundaș de la FCSB, Tottenham și Napoli a ajuns la un acord cu Federația Română de Fotbal și va lucra alături de Ion Marin, la reprezentativa U19.

Vlad Chiricheș a obținut licența UEFA B în Italia! Primul pas spre o carieră de antrenor

Vlad Chiricheș a decis să rămână în fotbal și după încheierea carierei de jucător. Fostul internațional român s-a înscris în vară la cursurile prestigioasei școli de antrenori de la Coverciano, din Italia, unde a studiat alături de nume importante ale fotbalului european. Printre colegii săi s-au numărat Raúl Albiol, Giacomo Bonaventura, Alessandro Florenzi și Sergio Pellissier.

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Fostul căpitan al României a anunțat reușita pe rețelele de socializare și a transmis că își dorește să continue să învețe pentru a deveni un tehnician de top. „Un prim pas important în parcursul meu ca antrenor! Sunt mândru că am obținut licența UEFA B”, a scris Chiricheș pe Instagram.

Vlad Chiricheș a semnat cu FRF! Va lucra în staff-ul lui Ion Marin la România U19

Vlad Chiricheș nu a stat prea mult pe gânduri după obținerea licenței! Din informațiile FANATIK, fostul fundaș a semnat cu Federația Română de Fotbal și se va alătura staff-ului tehnic al naționalei U19, condus de Ion Marin. Este prima experiență oficială în antrenorat pentru fostul internațional, care își începe astfel noua carieră de la nivelul juniorilor. Din staff-ul selecționerului face parte și antrenorul secund Mircea Diaconescu.

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Noua sa echipă este implicată chiar în această perioadă în preliminariile Campionatului European U19 din 2027. România a pierdut cu 0-2 în fața Italiei, la Ancona. Elevii lui Ion Marin mai au de disputat două partide, cu Israel, pe 14 noiembrie, și Ucraina, pe 17 noiembrie. Tricolorii trebuie să termine între primele trei echipe ale grupei pentru a avansa în ultima rundă a preliminariilor și a-și păstra locul în Liga A.

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Vlad Chiricheș a făcut practică alături de Roberto De Zerbi! A petrecut o săptămână la Tottenham

Înainte să accepte noua provocare, Vlad Chiricheș a avut ocazia să învețe direct de la unul dintre antrenorii pe care îi apreciază cel mai mult. La finalul lunii octombrie, fostul internațional a petrecut o săptămână la baza de pregătire a lui Tottenham, unde a urmărit activitatea lui Roberto De Zerbi. Italianul, care a pregătit-o în trecut pe Brighton, este în prezent antrenorul

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Cei doi se cunosc foarte bine din perioada petrecută în Italia. Roberto De Zerbi l-a antrenat pe Chiricheș la Sassuolo, între 2019 și 2021. „O săptămână minunată petrecută alături de unul dintre cei mai buni antrenori din domeniu”, a transmis Chiricheș pe rețelele de socializare. La scurt timp după această experiență, fostul căpitan al naționalei României a făcut și primul pas concret în noua carieră, semnând contractul cu FRF.

Vlad Chiricheș a criticat sistemul de licențiere din România! De ce a ales să facă școala de antrenori în Italia

Vlad Chiricheș a explicat că procesul de obținere a licențelor este mult mai rapid în Italia decât în România. Fostul căpitan al naționalei a precizat că, în sistemul italian, cursurile pentru licența UEFA B durează aproximativ două luni, fiind urmate de o perioadă de practică de opt luni. În schimb, acesta susține că, în România, pregătirea și practica se întind pe o perioadă mult mai lungă.

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„Știu că în România cursul durează un an, apoi un an durează practica. Din nou un an cursul la licența A, apoi iar un an de practică. La licența PRO cred că este și mai lung. În Italia, licența A cred că durează trei luni, apoi ai examenul. Sunt și trei cursuri de licența A pe an: în februarie, în mai și în septembrie. Deci ai multe momente când poți să te înscrii la licența A”, explica Chiricheș într-un interviu pentru .