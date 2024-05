Vlad Chiricheș a vorbit despre șansele sale de a fi convocat la EURO 2024. Mesaj pentru Edi Iordănescu

. Philip Otele a fost singurul marcator al meciului ce a stabilit un nou record de audiență pe Arena Națională.

Nu mai puțin de 54.673 de persoane au fost prezente pe cel mai mare stadion din România pentru a sărbători, alături de jucătorii FCSB-ului, un nou titlu de campioană.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș a vorbit despre șansele sale de a fi prezent la EURO 2024: „Ar fi o onoare”

Vlad Chiricheș s-a recuperat miraculos , accidentare despre care s-a zis că o să-l țină pe bară pentru turneul final din Germania.

Din fericire, fundașul FCSB-ului și-a revenit mult mai repede decât s-ar fi vehiculat și poate să fie prezent la EURO 2024, în cazul în care Edi Iordănescu decide să-l convoace.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului cu CFR Cluj, Chiricheș a vorbit și despre titlul de campion pe care l-a câștigat cu FCSB chiar la primul său sezon de la revenirea în Superliga României.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, cred că am controlat jocul cap-coadă, am avut și ceva ocazii pe care dacă le-am fi fructificat ar fi arătat altfel scorul. Îmi pare rău că nu am câștigat, dar până la urmă au fost două săptămâni grele, am sărbătorit în fiecare zi.

ADVERTISEMENT

Ne bucurăm să sărbătorim în seara asta cu toată lumea, cu fanii, cu familia, cu apropiații, ne bucurăm de tot ce se întâmplă. îmi fac treaba cât de bine pot, mai departe cine are putere să decidă o va face. Încerc să joc cât mai bine și dacă voi fi acolo ar fi o onoare

Se pare că am niște puteri supranaturale și am reușit să mă fac bine după accidentarea din meciul cu Rapid. Sunt bine acum, a fost foarte bine”, a declarat Vlad Chiricheș la finalul meciului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Raul Rusescu îl propune pe Vlad Chiricheș la echipa națională: „Valoarea sa este incontestabilă”

Vlad Chiricheș a fost propus la echipa națională chiar de Raul Rusescu, fost său coleg din echipa FCSB-ului care a reușit să elimine Ajax în 2013.

Fostul atacant este de părere că fundașul FCSB-ului nu ar trebui să lipsească de la echipa națională pentru turneul final din Germania, mai ales că fotbalistul a avut prestații solide pentru formația din București.

„Mai sunt două meciuri, dar valoarea sa este incontestabilă. Ar fi un plus pentru echipa națională, mai ales că el a avut prestații solide de fiecare dată când a intrat pe teren”, a declarat Raul Rusescu înaintea meciului FCSB – CFR Cluj.