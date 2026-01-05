Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Campioana FCSB se află în plin proces de pregătire în Antalya. Ca de obicei, , resort dotat cu propriul stadion.

Vlad Chiricheş, fizic impresionant în cantonamentul din Antalya!

Printre jucătorii aflaţi în cantonamentul FCSB se află şi Vlad Chiricheş. La un moment dat, patronul Gigi Becali l-a tras pe linie moartă pe fundaş, spunând că din iarnă o să iasă de pe listă şi i se va oferi un post de conducere.

ADVERTISEMENT

Totuşi, ultimele evoluţii ale experimentatului fundaş l-au făcut pe patronul roş-albaştrilor să se răzgândească, iar Vlad Chiricheş va continua până în vară ca jucător la campioana României.

Fundaşul în vârstă de 36 de ani afişează un fizic impresionant , asemănător cu al lui Zlatan Ibrahimovic, care, la fel, a jucat la nivel înalt până la o vârstă înaintată.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a pregătit retragerea în luna septembrie: „Gata, îl ţinem în club!”

Pe 1 septembrie, patronul Gigi Becali îi pregătea retragerea lui Vlad Chiricheş. Patronul l-a schimbat în minutul 29 al derby-ului cu CFR Cluj, scor 2-2, iar apoi, la finalul meciului, a declarat că va rămâne în cadrul clubului:

ADVERTISEMENT

„Respectul față de Chiricheș este faptul că la 36 de ani i-am prelungit contractul. Faptul că i-am spus că rămâne în club oricând. Și acum. Deci și acum, el rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă, dar să-l respecți pe un jucător.

Nu-i vorba aici de greșeală. Că nu greșeala l-a schimbat pe el. Mai greșește omul. E vorba că nu mai juca nimic acolo, la mijlocul terenului. Și probabil el atâta a putut. Gata, îl ținem în club! Ăsta e respectul nostru pentru Chiricheș. Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Chiricheş a impresionat în meciul cu Feyenoord: „Şi-a scos banii!”

Totuşi, având în vedere problemele din defensivă ale campioanei României, antrenorii au fost nevoiţi să apeleze din nou la Vlad Chiricheş. El a fost folosit în finalurile de meci cu Feyenoord şi Rapid, când a avut evoluţii excelente, care l-au făcut pe patron să îşi reconsidere poziţia faţă de fundaşul central:

„Chiricheș și-a scos banii în seara asta! Nu-mi pare rău că i-am prelungit contractul. (Vă despărțiți în iarnă?) Cum vrea, vedem! Nu mai are viteză, nu mai are iuțeală”, a spus Gigi Becali după victoria de senzaţie cu Feyenoord.

Iar Vlad Chiricheş va continua ca jucător la FCSB cel puţin până în vară. Şi având în vedere că fizicul lui este impecabil, poate fi oricând o soluţie premium pentru problemele din apărare ale campioanei.

Fundaşul s-a întors după 10 ani la FCSB în 2023. Coincidenţă sau nu, roş-albaştrii au luat titlul în ambele sezoane în care Vlad Chiricheş a fost în lot, contractul lui fiind prelungit în această vară pentru încă un sezon.