Sport

Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv

FCSB se pregăteşte de a doua parte a sezonului în Antalya. Deşi mulţi i-au recomandat să se retragă, Vlad Chiricheş a etalat un fizic impresionant, à la Ibrahimovic.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
05.01.2026 | 23:01
Vlad Chiriches ca Ibrahimovic in cantonamentul FCSB Fundasul campioanei pachet de muschi Foto exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Sursa: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Campioana FCSB se află în plin proces de pregătire în Antalya. Ca de obicei, roş-albaştrii au optat pentru cantonamentul de cinci stele de la Gloria Sports Arena, resort dotat cu propriul stadion.

Vlad Chiricheş, fizic impresionant în cantonamentul din Antalya!

Printre jucătorii aflaţi în cantonamentul FCSB se află şi Vlad Chiricheş. La un moment dat, patronul Gigi Becali l-a tras pe linie moartă pe fundaş, spunând că din iarnă o să iasă de pe listă şi i se va oferi un post de conducere.

ADVERTISEMENT

Totuşi, ultimele evoluţii ale experimentatului fundaş l-au făcut pe patronul roş-albaştrilor să se răzgândească, iar Vlad Chiricheş va continua până în vară ca jucător la campioana României.

Fundaşul în vârstă de 36 de ani afişează un fizic impresionant la începutul stagiului de pregătire, asemănător cu al lui Zlatan Ibrahimovic, care, la fel, a jucat la nivel înalt până la o vârstă înaintată.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Vlad Chiricheş, fizic impresionant la FCSB
Vlad Chiricheş, fizic impresionant la FCSB. Sursa foto: Fanatik

Gigi Becali i-a pregătit retragerea în luna septembrie: „Gata, îl ţinem în club!”

Pe 1 septembrie, patronul Gigi Becali îi pregătea retragerea lui Vlad Chiricheş. Patronul l-a schimbat în minutul 29 al derby-ului cu CFR Cluj, scor 2-2, iar apoi, la finalul meciului, a declarat că va rămâne în cadrul clubului:

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”

„Respectul față de Chiricheș este faptul că la 36 de ani i-am prelungit contractul. Faptul că i-am spus că rămâne în club oricând. Și acum. Deci și acum, el rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă, dar să-l respecți pe un jucător.

Nu-i vorba aici de greșeală. Că nu greșeala l-a schimbat pe el. Mai greșește omul. E vorba că nu mai juca nimic acolo, la mijlocul terenului. Și probabil el atâta a putut. Gata, îl ținem în club! Ăsta e respectul nostru pentru Chiricheș. Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Staff-ul celor de la FCSB în Antalya. Sursa: Fanatik
Staff-ul celor de la FCSB în Antalya. Sursa: Fanatik

Chiricheş a impresionat în meciul cu Feyenoord: „Şi-a scos banii!”

Totuşi, având în vedere problemele din defensivă ale campioanei României, antrenorii au fost nevoiţi să apeleze din nou la Vlad Chiricheş. El a fost folosit în finalurile de meci cu Feyenoord şi Rapid, când a avut evoluţii excelente, care l-au făcut pe patron să îşi reconsidere poziţia faţă de fundaşul central:

„Chiricheș și-a scos banii în seara asta! Nu-mi pare rău că i-am prelungit contractul. (Vă despărțiți în iarnă?) Cum vrea, vedem! Nu mai are viteză, nu mai are iuțeală”, a spus Gigi Becali după victoria de senzaţie cu Feyenoord.

Iar Vlad Chiricheş va continua ca jucător la FCSB cel puţin până în vară. Şi având în vedere că fizicul lui este impecabil, poate fi oricând o soluţie premium pentru problemele din apărare ale campioanei.

Fundaşul s-a întors după 10 ani la FCSB în 2023. Coincidenţă sau nu, roş-albaştrii au luat titlul în ambele sezoane în care Vlad Chiricheş a fost în lot, contractul lui fiind prelungit în această vară pentru încă un sezon.

FCSB trage tare în cantonamentul din Antalya
FCSB trage tare în cantonamentul din Antalya. Sursa: Fanatik
  • 36 de ani are Vlad Chiricheş
  • 4 titluri în SuperLiga are Chricheş alături de FCSB
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că...
Fanatik
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că nu mai pot să îmi revin!”. Momentul de cumpănă: “Şi acum ce fac?”
Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim
Fanatik
Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Joao Cancelo a refuzat Interul lui Cristi...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Joao Cancelo a refuzat Interul lui Cristi Chivu! Cu ce echipă ar urma să semneze portughezul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!