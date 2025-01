Vlad Chiricheș, detalii de ultimă oră despre accidentare. Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu el la Qarabag – FCSB. Exclusiv

dar „roș-albaștrii” au suferit în acest meci din cauza unor absențe de marcă. Din cauza accidentărilor, Octavian Popescu și Vlad Chiricheș, însă în ceea ce-l privește pe ultimul veștile sunt îmbucurătoare.

UPDATE: Gigi Becali anunță că Vlad Chiricheș va juca o repriză în meciul Qarabag – FCSB

Deși toate indiciile erau că Vlad Chiricheș nu va fi folosit în partida cu Qarabag din Europa League, pentru a nu risca o recidivă, patronul Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat că acesta va juca o repriză, pentru că este un jucător cheie.

ADVERTISEMENT

„Cu Qarabag vom băga cea mai bună echipă. I-am spus lui Pinti să-i spună așa lui Chiricheș… Fără să exagerez acum, Chiricheș este cheia echipei. Când e Chiricheș la mijlocul terenului mă uit fără nicio teamă, nu am nicio emoție. El este briliantul nostru.

Va juca o repriză cu Qarabag, o repriză cu UTA, o repriză cu Manchester și două reprize cu CFR Cluj. Deci, la pauza meciului cu Qarabg el va ieși de pe teren. Am nevoie de el să iau campionatul, Chiricheș este piesa cheie pentru campionat. E creierul echipei”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Detalii de ultimă oră despre accidentarea suferită de Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au impresionat pe final de an 2024, însă din păcate, așa cum ne-a obișnuit mai mereu în ultimii ani, accidentările îl împiedică să aibă continuitate în evoluții.

Ceea ce s-a întâmplat și cu câteva zile de reluarea campionatului după pauza de iarnă, pe finalul cantonamentului pe care FCSB l-a făcut în Antalya. și, din acest motiv, a fost obligat să meargă în Serbia, la Belgrad, să se trateze la Marijana Kovavcevic.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, vizita în Serbia a fost una de bun augur, iar Vlad s-a recuperat într-un timp record. El a revenit deja în țară, însă pentru a nu risca mai decât este cazul, va fi folosit doar o repriză în meciul de joi din deplasare cu Qarabag, din grupa de Europa League.

Staff-ul tehnic, în frunte cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, ar fi dorit ca Vlad Chiricheș să nu fie utilizat deloc, însă a intervenit patronul Gigi Becali, care a cerut ca acesta să fie folosit o repriză. Becali consideră că Vlad e o piesă foarte importantă la mijlocul terenului și echipa are nevoie de el, mai ales că lipsește și Darius Olaru, accidentat.

ADVERTISEMENT

„Haideți să vă dau și o știre de ultimă oră pe FCSB, Chiricheș s-a întors de la Belgrad, de la Marijana Kovacevic. Ca să folosesc expresia de bază, de la faimoasa Marijana. Că așa se folosește acum…

Este refăcut, dar sunt șanse mici să joace în meciul cu Qarabag de joi din Europa League. Vestea bună e că s-a refăcut și că și-a revenit în timp record. Pentru că, eu cred că la meciul cu Hermannstadt s-a văzut lipsa lui Chiricheș de la mijlocul terenului. Mie așa mi s-a părut.

Mai ales în situația că lipsește și Olaru. Dar e o primă veste bună pentru FCSB, Chiricheș s-a întors refăcut de la Marijana. Nu se știe cât va fi folosit cu Qarabag, pentru că meciul e doar peste trei zile, și e un risc. Dar, ținând cont că nu e Olaru, cred că FCSB are nevoie de Chiricheș”, a anunțat Horia Ivanovici în exclusivitate la

Vlad Chiricheș mai are contract cu FCSB până în vara lui 2025, însă patronul Gigi Becali are în plan să-i prelungească înțelegerea, fiind mulțumit de modul cum s-a comportat jucătorul în prima parte a campionatului. În plus, e posibil ca lui Vlad să i se propună și postul de antrenor secund după ce se va retrage din activitate.

„Am descoperit că așa a vrut Dumnezeu. Să știi că nu am avut noi mijlocaș central și nu a existat precum Chiricheș. Ce Ovidiu Sabău iehovistul, ce cutare Stoica? Nimeni! Nu există mijlocaș central precum Chiricheș! Păi, dacă joacă așa și nu se accidentează, îl țin antrenor secund și jucător. E prea cuminte omul”, declara Gigi Becali în urmă cu ceva timp la FANATIK SUPERLIGA.

ULTIMA ORA | Vlad Chiriches s-a intors de la vraciul Marijana! Cand revine pe teren la FCSB