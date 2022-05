Vlad Chiricheș, dezamăgirea sezonului la Sassuolo: „Dezastruos, prea multe gafe plătite scump”

a fost convocat de selecționerul Edi Iordănescu pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă fundașul central nu trece prin cele mai bune momente.

Căpitanul echipei naționale a României, dezamăgirea sezonului la Sassuolo: „Vlad Chiricheș este deziluzia”

Vlad Chiricheș (32 de ani) a jucat 29 de meciuri în acest sezon în Serie A, însă jucătorul nu i-a convins deloc pe suporteri și pe jurnaliștii de la , fiind inclus pe lista neagră a jucătorilor din Serie A.

„Vlad Chiricheș este deziluzia. Pas înapoi pentru fundașul român. Experiența sa a fost decisivă în multe ocazii, dar greșelile încep să devină un pic prea multe.

Valoros, dar și dezastruos, Vlad a alternat între prestații bune și proaste. Un amestec «letal», deoarece a demonstrat că poate face mult mai mult decât atât”, a declarat jurnalistul italian Antonio Parrotto pentru sursa citată.

Stefano Aravecchia, ziarist la aceeași publicație a argumentat de ce Vlad Chiricheș este criticat atât de asupru: „Vlad Chiricheș este dezamăgirea sezonului. De la un apărător cu experiența lui nu este legitim să ne așteptăm la altfel de performanțe. Prea multe gafe plătite scump”.

Vlad Chiricheș, șanse mari să fie titular în toate cele 4 meciuri ale României din Liga Națiunilor

Cu toate acestea, Vlad Chiricheș rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Edi Iordănescu și unul dintre puținii fotbaliști din străinătate care joacă aproape meci de meci titular.

Lotul complet al lui Edi Iordănescu pentru meciurile din Liga Națiunilor

Portari: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 15/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0)

Fundași: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 12/0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 9/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0)Mijlocași: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Florin Tănase (FCSB, 11/1), Octavian Popescu (FCSB, 2/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 0/0), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 7/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 17/3), Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 0/0)

Atacanți: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 15/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 27/8)

Vlad Chiricheș își dorește să își încheie cariera la FCSB: „E clar că sufletul meu a rămas aici”

Vlad Chiricheș la Cluj înainte de meciul cu CFR și le-a făcut o declarație de dragoste suporterilor: „Îmi doream să-i văd pe băieți. Am venit să le urez baftă pentru meciul din seara asta, voi fi în tribune. Pe mulți îi cunosc, dar la nivel de sfaturi nu sunt eu cel mai în măsură să le spun eu ce să facă. Știu foarte bine ce au de făcut, trebuie să câștige!

Am trăit multe momente frumoasă în tricoul roș-albastru, nu știu dacă aș putea menționa doar unul. Am câștigat campionatul, am jucat în Europa League, am eliminat-o pe Ajax, am câștigat împotriva lui Chelsea, sunt momente extraordinare pe care le-am trăit aici, le port în suflet și mă bucur de ele când îmi revin în memorie.

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar e clar că Steaua (FCSB – n.r.) a rămas în sufletul meu și îmi doresc pe finalul carierei să mă întorc aici”, a spus Chiricheș, într-un interviu pentru FCSB TV.