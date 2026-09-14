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Înainte să ajungă la FCSB, Vlad Chiricheș a fost trimis de conducerea celor de la Pandurii Târgu Jiu să negocieze cu Dinamo. Transferul nu s-a mai realizat în cele din urmă, iar el a ajuns ulterior în tabăra roș-albastră. Fostul căpitan al naționalei a povestit de ce nu s-a înțeles cu rivala echipei care l-a consacrat.

Vlad Chiricheș putea avea alt parcurs în carieră! Fostul căpitan al FCSB putea ajunge la Dinamo

În 2012, Vlad Chiricheș a fost adus de Gigi Becali la FCSB de la Pandurii Târgu Jiu, iar doar un an mai târziu el devenea cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, după ce Tottenham plătea suma de 9,5 milioane de euro în schimbul său. Ulterior, pentru el au urmat Napoli, Sassuolo și Cremonese, iar apoi revenirea la FCSB, care a început ca o poveste frumoasă, dar

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El a adunat 78 de selecții la naționala României, în tricoul căreia a fost în multe meciuri căpitan, însă parcursul său putea fi diferit. Înainte de transferul la FCSB, Chiricheș putea ajunge la rivala din oraș, Dinamo București: „Cei de la Pandurii aveau niște datorii către cei de la Dinamo și, în primă fază, cei de la Pandurii m-au trimis să negociez un transfer cu Dinamo. Eu, fiind tânăr, nu prea știam despre ce e vorba, am fost la București, au venit cu o altă ofertă decât cea despre care mă anunțase agentul, dar nici ideea de a fi o monedă de schimb nu mi-a plăcut.

Știu că după ce a căzut cu Dinamo, în următoarea zi cei de la Pandurii m-au trimis în Ghencea, la domnul Argăseală. La fel, mi s-a întins în față un contract pe care l-am refuzat din aceeași cauză. Îmi doream să fiu un jucător transferat pentru că acel club are nevoie de mine, nu pentru că există o datorie între cluburi. M-am întors la Târgu Jiu, s-a întâmplat mai târziu transferul la FCSB, sub o altă formă”, a spus Vlad Chiricheș, conform

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Gigi Becali, umilință pentru Vlad Chiricheș în ultimul său an la FCSB

După revenirea la FCSB, Vlad Chiricheș chiar a reușit să obțină o nouă convocare la echipa națională, unde a fost titular în două meciuri, contra Austriei și Ciprului. Apoi, o nouă serie de accidentări a făcut ca el să rateze foarte multe meciuri, ceea ce l-a scos din formă. Când a fost introdus în teren, Chiricheș a făcut mai multe greșeli, iar Gigi Becali nu a avut milă de el, declarând de nenumărate ori că nu mai poate juca la FCSB.

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Umilința supremă a fost atunci când, într-un meci cu CFR Cluj, Gigi Becali l-a scos încă din minutul 29. Însă cel mai dezamăgitor moment, în care a fost atunci când patronul a declarat că este bucuros de accidentarea sa.

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„A fost un moment trist, sincer. Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat. E clar că te gândești la cine a luat acea decizie, m-am gândit de ce s-a întâmplat chestia asta. Zâmbetul venea… Nu din amărăciune, dar știam că nu se putea schimba în niciun fel, că nu e nimic de făcut. Am avut în cap chestia asta să plec, dar în același timp, dacă te uiți la cum sunt clădit caracterial, nu prea am renunțat să lupt pentru un loc, pentru ceea ce cred că este al meu

Asta a fost mult mai apăsătoare (n.r. – declarația de după accidentare). Dacă vorbești despre respect și prin respect înțelegi a avea un contract, iar ca angajatorul să-ți plătească salariul, da, clar că am fost respectat. Dar eu cred că respectul înseamnă și altceva, că se puteau găsi și alte metode de îndepărtare a mea, să găsească o despărțire diferită”, a mai declarat Vlad Chiricheș pentru sursa citată.