Vlad Chiricheș, discurs de căpitan după FCSB – Corvinul Hunedoara 3-0: „Încă joc cu pasiune, îmi place ce fac”. Nu și-a luat gândul de la naționala României

Vlad Chiricheș a fost titular în în finala Supercupei României. Căpitanul roș-albaștrilor a fost înlocuit în minutul 74 cu Siyabonga Ngezana. „Veteranul” din centrul defensivei a fost pe teren și în urmă cu 11 ani, la precedenta Supercupă câștigată de FCSB.

Vlad Chiricheș, discurs de căpitan după FCSB – Corvinul Hunedoara 3-0: „Încă joc cu pasiune, îmi place ceea ce fac”

Vlad Chiricheș continuă să se prezinte la cel mai înalt nivel în tricoul celor de la FCSB. Fundașul central în vârstă de 34 de ani a fost de netrecut în apărarea roș-albaștrilor .

„Sunt norocos să fiu încă pe teren. Mă bucur de asta. Încă joc cu pasiune, îmi place ce fac și mă bucur de victoria asta. Am început un pic mai greu, am dat mai greu drumul la motoare. Am avut puține amicale, dar ne-am antrenat foarte bine.

Am avut picioarele grele după cantonament. În a doua repriză am jucat mai simplu, am plimbat mingea mai mult și am obținut o victorie clară. Sunt jucători foarte buni, s-au integrat foarte repede.

Ejdouma știa bine grupul, lui Ștefănescu i-a fost ușor pentru că are calitate, e foarte bun, la fel și Daniel Popa. Sunt jucători buni și sperăm să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

E clar că ne-a ajutat meciul din această seară să punem la punct mai multe aspecte ale jocului nostru. Putem să jucăm mult mai bine decât în seara asta, dar a fost un meci bun, un meci de pregătire bun pentru Champions League”, a declarat Vlad Chiricheș.

Vlad Chiricheș nu și-a luat gândul de la naționala României: „Sunt deschis”

Vlad Chiricheș nu a fost prezent în lotul României pentru aventura la EURO 2024. Fundașul central s-a accidentat la umăr la finalul sezonului precedent și a ieșit din atenția selecționerului Edi Iordănescu.

Totuși, fundașul central nu exclude o revenire în lotul primei reprezentative. „M-am bucurat foarte mult pentru băieți, au făcut un rezultat istoric pentru națională. A doua victorie din istorie la un EURO e ceva extraordinar.

Mă bucur pentru ei, îmi pare rău că nu au reușit să facă lucruri și mai mari, dar când dai de o super putere este greu. Eu îmi doresc să joc cât mai bine pentru echipa mea de club, să mă bucur de anii de fotbal și dacă selecționerul va vedea în mine o soluție pentru națională eu sunt deschis să merg acolo.

Chiar m-am bucurat să-i văd, toți ne-am bucurat. Nu știm nimic despre Florinel, din ce am înțeles s-a rezolvat, e aproape plecat. Mă bucur pentru el, sper să se bucure de experiența asta și să-i fie lui bine.

E clar că e un jucător sau a fost un jucător foarte important pentru noi. E greu să-l schimbăm imediat. Staff-ul, cei din conducere o să găsească soluții foarte bune”, a mai spus Vlad Chiricheș.

3 titluri și o Supercupă a României are în palmares Vlad Chiricheș cu FCSB