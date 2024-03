Vlad Chiriches, epuizat după Farul – FCSB 0-1: „A fost un meci greu, am suferit puțin”. Șut, supărat pe arbitraj

Adrian Șut a marcat singurul gol al partidei, în minutul 82.

Vlad Chiricheș, epuizat după victoria cu Farul Constanța

Imediat după meci, Vlad Chiricheș a fost invitat la flash-interviu. Acesta a declarat că e mulțumit de rezultat și de modul în care acesta a evoluat în primul meci oficial după o pauză de 7 luni.

„A fost un meci greu, un meci disputat, am suferit puțin. Cei de la Farul au avut o posesie foarte bună, au pus în practică un joc bun, joc combinativ care ne-a pus probleme și a trebuit să suferim. Momente ca acestea sunt importante, arată că echipa are caracter, are forță, poate să câștige și atunci când nu joacă extraordinar.

E important că dăm goluri și din faze fixe, sunt detalii care pot să decidă meciuri cum a fost și acesta. A fost un moment frumos pentru mine, mă bucur că am revenit și că am reușit să duc cu bine cele 90 de minute. E important pentru mine că mă simt bine și sper să continui să joc, să încerc să-mi ajut echipa să câștige campionatul.

Încerc să ajut echipa prin experiența mea, prin lucrurile pe care le-am dobândit cât am jucat afară și sper să-mi aduc aportul la cât mai multe victorii în cele opt jocuri care au rămas de disputat. Ne așteaptă un meci dificil cu Universitatea Craiova, un meci greu, un meci important. E clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie și sperăm să ieșim noi învingători” , a declarat Vlad Chiricheș la finalul partidei.

Adrian Șut, atac vehement la adresa arbitrajului din partida Farul – FCSB 0-1: „Gol anulat pe nedrept”

a vorbit la finalul partidei despre prestația avută în cele 90 de minute împotriva celor de la Farul. Mijlocașul celor de la FCSB a avut și un atac la adresa arbitrajului din meciul cu echipa lui Gică Hagi.

„Ne-am îndeplinit obiectivul, am venit să luăm cele 3 puncte și am reușit să facem acest lucru. Nu am avut mare lucru de făcut( n.r – la golul marcat). Coman a centrat foarte bine și eu doar am pus capul. Golul a venit când trebuia ca să luăm cele 3 puncte și restul nu mă interesează.

În primul rând, știam că Târnovanu este un portar foarte bun și că ne putem baza pe el. Ne bucurăm că a reușit să ne salveze. Per total, chiar dacă nu ne-a ieșit jocul, am avut acest gol, am mai avut un gol anulat pe nedrept. Eu consider că nu a fost simulare la Tavi ( n.r – Octavian Popescu), mi se pare că e o fază care trebuia lăsată și după verificată la VAR. Mi s-a dat galben pentru că am întrebat de ce nu verifică la VAR.

O să fie un meci foarte greu cu Universitatea Craiova, ei au învins două echipe foarte bune, două echipe ofensive. Craiova este o echipă bună care se poate lupta la campionat. Ne bucurăm că am câștigat acest meci și acum putem să ne concentrăm pentru meciul cu ei.

Pe Rădăslăvescu l-am încurajat, cred că foarte mulți jucători au trecut prin acel moment. El trebuie să ridice capul, să se antreneze cât mai bine, iar acest moment trebuie să-l întărească, să-l ajute să devină mai bun. Nu vreau să discut despre titlu, trebuie să luăm fiecare meci în parte și tocmai la finalul campionatului ne putem bucura”, a declarat marcatorul golului la finalul partidei cu Farul.