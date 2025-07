Vlad Chiricheș, impresionat de Alex Stoian după FCSB – Hermannstadt 1-1: „Sunt încântat de el! Am simțit de când a intrat”

Prima etapă a sezonului 2025-2026 din Superliga a însemnat pentru FCSB Jucătorii bucureștenilor au reacționat după meci, Vlad Chiricheș lăudându-l pe tânărul Alexandru Stoian, unicul marcator al FCSB-ului.

Chiricheș l-a lăudat public pe Alexandru Stoian după FCSB – Hermannstadt 1-1

FCSB a avut un meci complicat pe teren propriu cu Hermannstadt. Sibienii au lovit spre finalul meciului și au avut șansa chiar să mai marcheze un gol, însă Ianis Stoica a trimis în bară dintr-o pasă greșită a lui Juri Cisotti.

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian a fost trimis pe teren în locul lui David Miculescu și a restabilit egalitatea în minutele de prelungire, după o lovitura de cap din plonjon. Tânărul fotbalist, , a fost lăudat la finalul partidei de veteranul Vlad Chiricheș.

„Încercăm să ne antrenăm foarte bine, să avem un ritm mai bun la antrenamente. Asta se vede și în ritmul jocului. E clar că am pierdut doi jucători importanți, doi atacanți, doi golgheteri (n.r. Alibec și Bîrligea), poate e greu să-i suplinești. Dar, cred eu, că cine a jucat acolo a reușit să-i suplinească bine.

ADVERTISEMENT

Nu am marcat multe goluri de aceste două meciuri, dar cred eu că vor veni și ele. Sunt încântat de Stoian. Chiar am simțit că a intrat cu o energie bună. Mă bucur pentru el sper să continue tot așa. Noi suntem hotărâți să mergem acolo să câștigăm.

Nu avem alte gânduri. Și aici am dominat jocul, poate pe final de joc au venit cu alt stil: mingi lungi, faze fixe. Dar nu cred că a fost o echipă care ne-a surprins cu ceva. Golul și acțiunile lor au venit și cu șansă.

ADVERTISEMENT

Noi ne dorim să câștigăm fiecare joc pe care-l avem. Ăsta e targetul nostru. Ne dorim să câștigăm toate meciurile. Asta trebuie să fie atitudinea”, a declarat Vlad Chiricheș la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu rămâne optimist după FCSB – Hermannstadt 1-1 și visează la calificarea în grupa unică din Champions League

Ștefan Târnovanu a avut intervenții miraculoase contra Inter Club d’Escaldes în meciul tur, dar a primit deja gol în fiecare meci oficial pe care FCSB l-a jucat în noul sezon. Chiar dacă echipa sa a scos doar un punct cu Hermannstadt, internaționalul român rămâne în continuare optimist cu privire la parcursul bucureștenilor.

„Singurul lucru pozitiv din seara aceasta e că nu am pierdut. Am reușit să egalăm, cu toate că acel gol al lor a venit din nimic. Sunt supărat că nu am putut să fac puțin mai mult. Am reușit să ajung la ea, dar nu suficient cât să o scot.

Cu siguranță, ne dorim să fim în Champions League, dar e început de sezon. Încă trebuie să ne obișnuim cu meciurile. Nu am făcut cel mai bun meci astăzi, cred că încet încet ne vom intra în ritm”, a spus și Ștefan Târnovanu la flash-interviu.