Vlad Chiricheș, încă un pas spre FCSB? Întâlnire cu Mihai Pintilii

Vlad Chiricheș are o relație extrem de apropiată de Mihai Pintilii, iar cei doi și-au petrecut împreună ultimele zile de vacanță. Căpitanul naționalei României este așteptat de Gigi Becali la FCSB.

Vlad Chiricheș a petrecut alături de Mihai Pintilii la festivalul Neversea

Vlad Chiricheș a fost la festivalul Neversea alături de Mihai Pintilii, antrenorul FCSB. Însoțiți de partenerele lor de viața, dar și de fostul coechipier Alexandru Chipciu, gașca a părut că se simte excelent la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de pe malul mării.

„Pinti” ar putea profita de acest moment și să îl convingă pe Vlad Chiricheș să se întoarcă la FCSB, mai ales că Gigi Becali i-a promis un salariu de jumătate de milion de euro, :

„Salariul pe un an al lui Chiricheş costă cât transferul definitiv al lui Burcă. El trebuie să dea un răspuns. A spus că aşteaptă să vadă ce are, eu i-am făcut o ofertă, dar o să vedem”.

Vlad Chiricheș și-a reziliat contractul. E liber după despărțirea de Cremonese

după ce și-a reziliat contractul cu cei de la Cremonese, în urma retrogradării în Serie B. Astfel, fundașul central în vârstă de 33 de ani trebuie să ia rapid o decizie în privința viitorului său: „nu e exclusă o revenire în țara natală”, a spus și presa din Italia.

Patronul FCSB a oferit ultimele detalii în privința sa: „Mai avem nevoie de un jucător. Cercetăm, vedem, căutăm un fundaș central.

Chiricheș trebuie să dea un răspuns. Îl mai aștept cât vrea. E principala opțiune, că e cel mai bun dintre toți”, e ultima declarație a lui Gigi Becali pe această temă.

Agentul jucătorului a încurcat negocierile cu FCSB

Gigi Becali a fost deranjat de modul în care a negociat agentul jucătorului: „Acum, e vorba de bani. Eu i-am făcut o ofertă lui, ei i-au făcut o contraofertă prin impresari. Impresarul a făcut altele, că ‘domne, că Gigi, ai luat pe el 10 milioane’. Lasă, mă, pui ce am luat. Și eu l-am luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii Tg. Jiu).

Eu, și cu 10 milioane, și fără, tot aia. Dar el, la revedere, dacă nu-l luam eu. Cine îl vindea cu 10 milioane? N-a vrut să dea Nicu Badea pe el 500.000. Chiricheș e un om extraordinar, el nu zice nu.

Am vorbit, am înțeles că ar vrea să revină în România, mai mult pentru familie, pentru copii. A făcut milioane, că e băiat strângăreț, are capul pe umeri. A făcut 15-20 de milioane, că strânge banii. Omul vrea să se retragă cu familia, să le dea educație ortodoxă copiilor. Așa am înțeles”.