Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar comision!”

Giovanni Becali (73 de ani) l-a atacat pe Vlad Chiricheș (36 de ani), De altfel, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Giovanni Becali, verdict în cazul lui Vlad Chiricheș

După ultimele etape de SuperLiga, fotbalist folosit la închidere de Mirel Rădoi înainte de plecarea la Gaziantep. Giovanni Becali i-a dat dreptate vărului său și crede că fostul căpitan al naționalei nu îi mai poate ajuta pe roș-albaștri nici după revenirea după accidentare. Chiricheș oricum mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului. „Nu s-a meritat, dar și Chiricheș trebuie să asculte. Să își dea seama că nu mai e de nivelul la care era. Să își găsească o echipă mai la vale, unde poate să ia 150.000-200.000. Că nu cred că e sărac Chiricheș la vârsta asta. Să își vadă de ultimii 2-3 ani. Dacă nu mai ești dorit, du-te, mă, tată.

A luat bani la FCSB. De ce a venit în țară? Că nu îl mai lua nimeni. Și Gigi i-a dat bani. I-a dat aia, i-a dat aia. Pe toți i-a luat. Și pe Tănase. Dar măcar Tănase funcționează. Și Șut și toți care au plecat se vor întoarce înapoi. Să fie realist. ‘Nea Gigi, mulțumesc! Te-ai comportat bine cu mine. Și eu m-am comportat bine, că ai luat bani buni la transferul meu. Fac școala de antrenori, poate într-o zi voi fi antrenor’. Never say never (n.r. niciodată să nu spui niciodată). Și pleci elegant. Nu că: ‘Eu nu mă las’. Dar nu te-a obligat nimeni să te lași”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Dezvăluiri uluitoare despre Vlad Chiricheș

Giovanni Becali a făcut și câteva dezvăluiri uluitoare despre Vlad Chiricheș, fotbalist pe care, în vara lui 2013, l-a transferat la Tottenham. Atunci, gruparea londoneză a plătit 9,5 milioane de euro pentru a îl cumpăra de la FCSB. „Ți se părea ok. Una e să ți se pară și alta e să îl știi. Dar el nu a plecat cu mine? Nu eu l-am dus la Tottenham? Și pe mine m-a lăsat și a rămas cu Pietro Chiodi mai târziu. (n.r. – Te-a trădat și Chiricheș?) Asta e. E o modă în ziua de azi. Eu i-am făcut contractul. A câștigat 1,4 milioane pe an. Și după ce s-a întâmplat procesul meu m-a trădat. Putea rămâne cu Dragoș, dar asta e. Asta e viața, m-am obișnuit cu astea. Dacă îți mai spun altele, în privat, o să îți dai seama. (n.r. – De Chiricheș?) Vorbim after. Afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu mi-a dat niciun comision nimic. Nici SMS că pleacă, nimic.

Singurul care s-a comportat civilizat a fost Gardoș. L-am transferat din pușcărie la Southampton. Era Ronald Koeman antrenor. Juca cu van Dijk. A luat și Gigi 7 milioane, cu 6,8 milioane de lire sterline. L-am dat cu două milioane în plus față de ce aveam. Gardoș a rămas cu noi, încă ne respectăm. Băiatul s-a comportat ireproșabil. Ardelean. Îl salut, ne pupăm aici când ne vedem”, a adăugat celebrul agent FIFA.

