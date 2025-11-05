Vlad Chiricheș nu a făcut deplasare în Elveția! Unde a fost surprins cu o zi înainte de Basel – FCSB

ADVERTISEMENT

Campioana României, FCSB, joacă joi seara cu Basel, în runda cu numărul 4 din faza principală a Europa League. Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea alături de colegii săi în Elveția. Veteranul roș-albaștrilor a fost însă surprins în tribune, lângă Răzvan Burleanu.

Vlad Chiricheș. alături de Răzvan Burleanu la FCSB U19 – Lokomotiva Zagreb U19 3-2

a rămas în România și a ales să urmărească partida pe care reprezentativa U19 a campioanei României a jucat-o la Buftea, în fața croaților de la Lokomotiva Zagreb. Roș-albaștrii au câștigat cu 3-2 și s-au calificat în play-off.

Vlad Chiricheș a fost surprins în tribunele stadionului din Buftea, lângă Răzvan Burleanu, președintele FRF, Valeriu Argăseală, Marius Pena și Felix Grigore. Aceștia au urmărit pe viu victoria echipei U19 a celor de la FCSB în Youth League.

Roș-albaștrii au câștigat cu 3-2 atât în tur, cât și în retur, în fața celor de la Lokomotiva Zagreb, și s-au calificat în play-off, deși porneau cu șansa a doua. În runda următoare, FCSB va da peste echipa U19 a maghiarilor de la Akademia Puskás.

FCSB, la un pas de calificarea în faza principală UEFA Youth League

În echipa celor de la FCSB au jucat și fotbaliști cu meciuri la reprezentativa de seniori. au pus serios umărul la victorie. Campioana României nu mai jucase în Youth League din sezonul 2013/2014. Atunci, în lot se afla și Alex Mitriță.

Duelul din runda următoare cu Puskás Akadémia se anunță unul poate și mai complicat. Maghiarii investesc enorm în fotbalul juvenil, iar echipa din Ungaria s-a calificat în play-off după ce a câștigat la penalty-uri partida cu norvegienii de la Brann.