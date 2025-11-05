Sport
Vlad Chiricheș nu a făcut deplasare în Elveția! Unde a fost surprins cu o zi înainte de Basel – FCSB

Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea cu FCSB în Elveția pentru meciul cu Basel! Căpitanul campioanei a fost surprins în tribune la un alt meci important.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 21:53
Vlad Chiriches nu a facut deplasare in Elvetia Unde a fost surprins cu o zi inainte de Basel FCSB
Vlad Chiricheș, în tribune la un meci de foc, cu o zi înainte de Basel - FCSB. Foto: SportPictures
Campioana României, FCSB, joacă joi seara cu Basel, în runda cu numărul 4 din faza principală a Europa League. Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea alături de colegii săi în Elveția. Veteranul roș-albaștrilor a fost însă surprins în tribune, lângă Răzvan Burleanu.

Vlad Chiricheș. alături de Răzvan Burleanu la FCSB U19 – Lokomotiva Zagreb U19 3-2

Fundașul celor de la FCSB a rămas în România și a ales să urmărească partida pe care reprezentativa U19 a campioanei României a jucat-o la Buftea, în fața croaților de la Lokomotiva Zagreb. Roș-albaștrii au câștigat cu 3-2 și s-au calificat în play-off.

Vlad Chiricheș a fost surprins în tribunele stadionului din Buftea, lângă Răzvan Burleanu, președintele FRF, Valeriu Argăseală, Marius Pena și Felix Grigore. Aceștia au urmărit pe viu victoria echipei U19 a celor de la FCSB în Youth League.

Roș-albaștrii au câștigat cu 3-2 atât în tur, cât și în retur, în fața celor de la Lokomotiva Zagreb, și s-au calificat în play-off, deși porneau cu șansa a doua. În runda următoare, FCSB va da peste echipa U19 a maghiarilor de la Akademia Puskás.

Vlad Chiricheș, în tribune la un meci de foc, cu o zi înainte de Basel - FCSB. Foto: SportPictures
Vlad Chiricheș, în tribune la un meci de foc, cu o zi înainte de Basel – FCSB. Foto: SportPictures

FCSB, la un pas de calificarea în faza principală UEFA Youth League

În echipa celor de la FCSB au jucat și fotbaliști cu meciuri la reprezentativa de seniori. Mihai Toma și Andrei Dăncuș au pus serios umărul la victorie. Campioana României nu mai jucase în Youth League din sezonul 2013/2014. Atunci, în lot se afla și Alex Mitriță.

Duelul din runda următoare cu Puskás Akadémia se anunță unul poate și mai complicat. Maghiarii investesc enorm în fotbalul juvenil, iar echipa din Ungaria s-a calificat în play-off după ce a câștigat la penalty-uri partida cu norvegienii de la Brann.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
