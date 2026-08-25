Vlad Chiricheș, ofertat să revină! Anunțul fostului fundaș al FCSB: „Sunt încă jucător activ”

ADVERTISEMENT

Chiricheș și-a reziliat contractul cu FCSB în luna aprilie a acestui an, iar acum a fost prezent la un eveniment organizat la Muzeul Fotbalului, acolo unde au fost expuse tricouri pe care le-a purtat la echipa națională, Napoli, Sassuolo sau Cremonese.

Vlad Chiricheș nu vrea să renunțe la cariera de fotbalist și așteaptă oferte interesante

Fundașul central trecut și pe la Tottenham spune că nu duce lipsă de oferte, printre care Sepsi sau Chindia, însă momentan așteaptă ceva mai interesant pentru cariera sa. Preferabil o ofertă din prima ligă, de la o echipă cu obiective mari.

ADVERTISEMENT

„Sunt încă jucător activ. Acum sunt în vacanță, mă bucur de familia mea. Nu am luat încă o decizie. Mă pregătesc, mă mențin într-o formă bună. Și, dacă se întâmplă ceva, e binevenit. Dacă nu, vedem. O să anunț. Nu mă gândesc acum la oferte. Mă bucur de ce trăiesc acum. Am o vacanță mai lungă alături de soție și băieți. Nu mă gândesc la altceva”, a declarat Chiricheș.

Fostul jucător al celor de la și recunoaște că nu prea mai e interesat de fotbalul românesc. Așteaptă, totuși, o ofertă concretă de la o echipă bună, înainte să se decidă să abandoneze cariera de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

„Mă pregătesc, sunt într-o formă bună. Cam atât. Nu pun presiune pe mine, nu stau să aștept. Dacă vine ceva, va fi foarte bine. Dacă nu, vedem. Am mai vorbit cu Florin Gardoș, care m-a întrebat dacă aș dori să merg să-l ajut la Chindia. Și am avut o discuție mică și cu Ovidiu Burcă. Cam astea au fost. La FCSB nu se pune problema să revin.

ADVERTISEMENT

Știu rezultatele, dar puțin. Prea multe din ce s-a întâmplat nu știu”, a declarat Vlad Chiricheș. De asemenea, Vlad Chiricheș a mărturisit că marele regret al carierei sale e că nu a ajuns la Real Madrid, însă experiența de la Napoli și de la echipa națională a României va avea mereu un loc special în mintea sa.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș a visat să ajungă la Real Madrid, însă se mulțumește oricum cu cariera sa

„Sunt mare fan Real Madrid. Acolo ar fi fost incredibil. Dar sunt mulțumit cu ce am realizat. Băiatul meu nu m-a văzut în versiunea mea de top, dar a văzut multe filmulețe din perioada aia. Și mă mândresc că zice că sunt fotbalistul lui preferat.

Dintre tricourile purtate la cluburi, cel de la Napoli e cel mai de preț. Și, per total, cel al naționalei României”, a completat Chiricheș. Între timp, fundașul a început cursul pentru licența B de antrenor la Coverciano, unde este coleg cu Giacomo Bonaventura, Raul Albiol sau Sergio Pellissier.