Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După eșecul suferit de FCSB pe terenul lui FC Argeș, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai contează pe Vlad Chiricheș. Patronul campioanei a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că dorește să îi rezilieze contractul experimentatului jucător, care ar urma să continue într-un alt rol în cadrul clubului.

Vlad Chiricheș, out de la FCSB după meciul cu FC Argeș! Ce a declarat Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că nu își mai dorește ca Vlad Chiricheș să evolueze pentru FCSB. „Am vorbit în timpul meciului cu Meme. A spus ‘Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine’. Eu văd altfel jocul și Meme s-a convins acum de ce i-am spus. Eu nu vreau un mijlocaș care într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.

ADVERTISEMENT

Eu vreau mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo, ‘Stai că știu eu să stau aici’, n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui Meme ‘Bă, Mihai, spune-i lui Chiri, hai să încetăm’.

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a afirmat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Vlad Chiricheș

Patronul campioanei a spus că FCSB îi va oferi un rol în club lui Vlad Chiricheș. „(n.r. îl păstrați în club pe Chiricheș?) O să-l păstrăm, dacă e. În club îl păstrăm, ca respect. Dar ca fotbalist, nu mai, nu are rost”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA după .

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș a evoluat în 20 de partide pentru FCSB în actuala stagiune. Experimentatul fotbalist a jucat un rol important în startul sezonului, dar mai apoi nu a fost trecut pe lista UEFA pentru faza ligii din Europa League, iar prezențele sale pe gazon au devenit din ce în ce mai rare și pe plan intern.