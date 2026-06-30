Vlad Chiricheș, OUT de la FCSB. Fundașul nu mai face parte din lotul echipei lui Gigi Becali

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După ce patronul Vlad Chiricheș și FCSB au reziliat contractul de comun acord. Clubul a postat un mesaj de apreciere pe rețelele de socializare prin care a anunțat oficial despărțirea de una dintre legendele echipei.

Vlad Chiricheș s-a despărțit oficial de FCSB

Vlad Chiricheș s-a despărțit de FCSB, deși mai avea contract pentru încă un an. Stoperului reprofilat în mijlocaș la închidere i s-a propus un rol în conducerea clubului, însă fostul jucător de la Tottenham, Napoli și naționala României va merge, cel mai probabil, pe calea antrenoratului. FCSB a postat mesajul oficial de despărțire pe rețelele de socializare:

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„Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului. Numitorul comun a două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României obținute alături de noi, dar, mai ales, grație golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluțiile de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Națională, la aceeași poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei.

Un exemplu de profesionalism și devotament, fostul căpitan al echipei naționale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european și va avea parte întotdeauna de respectul și aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roș-albastră. Mulțumim pentru tot, Vlad Chiricheș!”, a transmis FCSB pe Facebook.

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Prima reacție a lui Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB

Rezilierea contractului s-a produs de comun acord, fără să existe vreo discuție, însă în realitate Vlad Chiricheș și-ar fi dorit să-și ducă la bun sfârști înțelegerea. Totuși, el a înțeles că nu mai este dorit și că, cel mai probabil, nu va mai prinde prea multe minute pe teren, tocmai de aceea a decis să facă un pas în spate. La scurt timp după ce FCSB a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, „Chiri” a transmis un mesaj de recunoștință pentru clubul roș-albastru:

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„Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important. FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă. Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.

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Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine. Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru. Vă mulțumesc din inimă”, a scris Vlad Chiricheș pe Instagram.