Vlad Chiricheș, out din echipa de start a FCSB! Gigi Becali: „De asta s-a supărat Mirel!” Cum joacă Rădoi la Farul. Exclusiv

Mirel Rădoi (45 ani) a luat decizia în ceea ce privește titularul din meciul Farul Constanța – FCSB. FANATIK a aflat că Vlad Chiricheș (36 ani) a ieșit din echipa de start după declarațiile patronului Gigi Becali (67 ani). Totuși, „veteranul” roș-albaștrilor va fi pe banca de rezerve, în timp ce Mihai Lixandru va fi titular.

Vlad Chiricheș a fost criticat aspru de Gigi Becali după ultimul meci de campionat, deși FCSB a învins cu 4-0 pe Oțelul Galați, iar echipa antrenată de Mirel Rădoi avea un avantaj de 4 goluri încă de la pauză. Totuși, veteranul roș-albaștrilor a fost luat la țintă de omul de afaceri, acesta fiind de părere că el nu se mai poate ridica la nivelul competiției.

Mirel Rădoi s-a văzut nevoit să joace acolo cu Vlad Chiricheș, întrucât titularul de drept, Mihai Lixandru, era suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. FANATIK a aflat că Lixandru va reveni în primul 11 în această seară, în timp ce Vlad Chiricheș se va afla pe banca de rezerve. Informația a fost confirmată chiar de Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA:

„Eu habar nu aveam de Gaziantep, MM mi-a zis. Eu nu le știu. Nu mă interesează pe mine echipele din Turcia. MM mi-a zis că a făcut programul pentru toată săptămâna. Noi ne-am bucurat. Mirel e un om-surpriză, îi vin nebuniile și face așa. El a făcut programul pe o săptămână și ne-am bucurat. Dar să vedem meciul de diseară și vedem ce face el. Dar asta e. E capricios. E un om aparte cum nu am mai întâlnit. Calitate, bomboană de om, dar are capricii.

Mirel s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori. Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd. Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM: ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred.

Eu o să-mi spun părerea. Nu am cum să nu spun. Ce sunt eu? Eu sunt Becali, vorbesc. Îl las să facă ce vrea, dar când o să văd lucruri din astea, cum am văzut la Chiricheș… mai mult a fost oftica. Zi, mă, că nu mai poți. Fii băiat cu bun simț, că ești om în toată firea. Mirel știe și el că nu mai poate, dar nu a avut de ales. Crezi că nu știe?

Crezi c-o să-l mai bage el diseară (n.r. cu Farul)? (n.r. – am înțeles că joacă Lixandru) Păi vezi? (n.r. – poate-l bagă 10 minute, cu fentă) Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiție să se dea șmecher. Are bun simț, oricât de capricios ar fi el. Bunul simț îl caracterizează. ‘Lasă, mă, dacă nu vrea nașul, lasă-l’. Știe și el cum e Chiricheș. Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei și această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi a fost deranjat de reacția publică a lui Gigi Becali. Antrenorul FCSB ar putea pleca după partida cu Farul

FANATIK echipă ce ocupă locul 12 în Turcia, iar el ar putea pleca de la FCSB chiar dinainte să termine play-out-ul, mai exact imediat după partida cu Farul Constanța, de luni seară.

ba chiar a explicat că îi va impune să nu-l folosească în cazul unui meci de baraj. La conferința de presă premergătoare partidei, Rădoi a explicat că a fost o adevărată provocare să-și gestioneze emoțiile după ce a auzit declarațiile patronului. „Nu am discutat cu Chiri mare lucru despre asta pentru că nu a fost prima oară. Toți erau obișnuiți cu astfel de reacții. Eu nu am fost obișnuit cu astfel de reacții. Eu a trebuit să mă gestionez, nu Chiri (n.r. râde). Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul.