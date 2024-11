Liderul U Cluj nu a putut să-i facă față FCSB-ului în ultima etapă, . Marele absent al întâlnirii a fost .

Vlad Chiricheș, primele critici după ce a ales să meargă în Paris: „Tu ești accidentat și pleci în vacanță?”

Vlad Chiricheș a ales să profite de pauza internațională și să facă din acest lucru o vacanță alături de familie, la Paris. Decizia fundașului este oarecum surprinzătoare, dat fiind faptul că acesta este accidentat.

Mihai Stoica a vorbit despre situația fotbalistului, despre care spune că își aniversează ziua de naștere și că avea totul plănuit din timp. Oficialul FCSB-ului susține că accidentarea lui Chiricheș nu este una gravă.

„O să aflăm joi situația lui. Nu cred că e ceva grav. Spune că i s-a dat drumul la mers din prima zi, poate a fost doar mușchiul contractat și nu are nimic. E ziua lui (n.r. pe 14 noiembrie) și a apucat să-și facă rezervări pentru copii să meargă la Disneyland. Subiectul ’familie’ e foarte important, e o situație specială”, a declarat Mihai Stoica, la .

Basarab Panduru l-a completat imediat pe oficialul FCSB și s-a arătat surprins de decizia luată de închizătorul de la FCSB: „Mă mir că a plecat cu familia la Paris, nu era accidentat? Păi tu ești accidentat și pleci în vacanță? M-am mirat”.

Gigi Becali nu îi va prelungi contractul lui Vlad Chiricheș

Informația despre vacanța lui Vlad Chiricheș a fost oferită în direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste oferind detalii importante despre starea de sănătate a fundașului central.

„Apropo de Chiricheș, vă dau o informație de ultim moment. Încă nu și-a făcut RMN-ul și luat o pauză scurtă. Din informațiile pe care le am este cu familia la Paris. Nu cred că are leziune fibrilară. Trebuie să-și facă analizele, dar momentan a amânat să-și facă investigațiile medicale”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, din vară, însă patronul FCSB-ului este dispus să-i ofere un post în conducerea clubului.

„În apărare nu cred că e o problemă. Chiricheș are până în vară. Din vară discutăm, mai aducem un fundaș central. Ce vârstă are Chiricheș… Îl țin dacă vrea să rămână în club. Nu știu ce să fie, dar dacă vrea rămâne, la ce prezență și experiență are de la cluburile mari… De prelungit nu, nu discutăm!”, a declarat Gigi Becali.