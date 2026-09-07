Sport

Vlad Chiricheş rupe tăcerea după ce a fost umilit de Gigi Becali: „Mă gândeam că nu mi se poate întâmpla!”

Vlad Chiricheş a părăsit FCSB în această vară. A pus umărul la ultimele titluri câştigate de roş-albaştrii, dar ruptura a venit după mai multe declaraţii dure făcute de Gigi Becali la adresa lui.
Marian Popovici
07.09.2026 | 10:16
Vlad Chiriches rupe tacerea dupa ce a fost umilit de Gigi Becali Ma gandeam ca nu mi se poate intampla
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Vlad Chiricheş rupe tăcerea după ce a fost umilit de Gigi Becali: "Mă gândeam că nu mi se poate întâmpla!". Sursa: sportpictures.eu
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Vlad Chiricheş a fost unul dintre jucătorii cheie în titlurile câştigate de FCSB în 2024 şi 2025. Fotbalistul şi-a încheiat contractul cu roş-albaştrii în vara acestui an şi a plecat după ce a fost umilit în declaraţii de Gigi Becali.

Vlad Chiricheş, despre momentele delicate de la FCSB: „Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat”

Fostul jucător de la FCSB rupe tăcerea şi vorbeşte pentru prima dată despre momentele delicate de la FCSB. După un meci cu CFR Cluj, din august 2025, a fost schimbat după doar 29 de minute, fiind pedepsit de patron pentru o greşeală la golul ardelenilor:

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„A fost un moment trist, sincer. Am fost dezamăgit că mi s-a întâmplat. E clar că te gândești la cine a luat acea decizie, m-am gândit de ce s-a întâmplat chestia asta. Zâmbetul venea… Nu din amărăciune, dar știam că nu se putea schimba în niciun fel, că nu e nimic de făcut. Am avut în cap chestia asta să plec, dar în același timp, dacă te uiți la cum sunt clădit caracterial, nu prea am renunțat să lupt pentru un loc, pentru ceea ce cred că este al meu”, a povestit Vlad Chiricheş pentru Digisport.

Stupefiat după reacţia reprobabilă a lui Gigi Becali: „Primul gând e că ţie nu ţi se poate întâmpla”

În aprilie 2026 când s-a accidentat într-un meci Farul – FCSB 2-3, Gigi Becali a avut o reacţie reprobabilă la adresa lui Vlad Chiricheş: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. E bine că s-a întâmplat”. Referitor la acest episod, Chiricheş a spus:

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„Asta a fost mult mai apăsătoare. Dacă vorbești despre respect și prin respect înțelegi a avea un contract, iar ca angajatorul să-ți plătească salariul, da, clar că am fost respectat.Dar eu cred că respectul înseamnă și altceva, că se puteau găsi și alte metode de îndepărtare a mea, să găsească o despărțire diferită.

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Cred că meritam asta. În perioada aia, totul se întâmpla prin intermediul presei, tot ce auzeam era din presă. Probabil îmi doream să fi avut o despărțire diferită. Probabil primul gând este că ție nu poate să ți se întâmple. Având în vedere de unde veneam, anii jucați în afară, mă gândeam că nu poate să mi se întâmple”, a povestit fotbalistul.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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