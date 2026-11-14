Vlad Chiricheș, putere deplină din partea FRF: „E un mare câștig!”

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Vlad Chiricheș începe un nou capitol în fotbalul românesc! Fostul căpitan al echipei naționale a fost cooptat în staff-ul reprezentativei U19, dar atribuțiile sale nu se vor limita la această selecționată. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că fostul fundaș va putea lucra și cu alte loturi naționale, având un rol important în dezvoltarea jocului defensiv.

Vlad Chiricheș, cooptat în staff-ul naționalei U19! Mihai Stoichiță confirmă informația FANATIK

FANATIK a anunțat în exclusivitate în urmă cu două zile că din staff-ul echipei naționale U19, iar informația a fost confirmată acum de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul Federației a oferit și detalii despre atribuțiile pe care fostul căpitan al României le va avea în noua sa funcție.

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Chiricheș se va ocupa în special de pregătirea fazei defensive, însă activitatea sa nu se va limita la reprezentativa U19. Mihai Stoichiță a dezvăluit că fostul fundaș va putea fi implicat și în pregătirea altor loturi naționale, în funcție de programul acestora. Astfel, mutarea dezvăluită inițial de FANATIK a fost confirmată oficial.

„Vlad Chiricheș este cooptat în staff-ul echipei U19, iar când voi avea nevoie și U19 nu are activități, îl voi lipi la orice lot are nevoie. Vreau să se ocupe de dezvoltarea fazei de apărare. E un mare câștig Vlad Chiricheș”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță a explicat de ce l-a ales pe Vlad Chiricheș: „Poate fi un bun antrenor de viitor”

Decizia FRF de are legătură și cu pregătirea sa pentru o viitoare carieră de antrenor. Mihai Stoichiță a dezvăluit că fostul fundaș a obținut deja o licență de antrenorat și trebuie să acumuleze experiență practică pentru a putea trece la nivelul următor. În acest context, activitatea din cadrul reprezentativei U19 îi va permite lui Chiricheș să se familiarizeze cu munca de pe banca tehnică și să îndeplinească stagiul necesar continuării pregătirii profesionale.

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„L-am ales pe el pentru că a obținut licența și poate fi un bun antrenor de viitor. O ia de jos, începe cum e normal, își face stagiul necesar pentru următoarea licență, parcă vreo 8 luni de zile e la italieni. Deci e un câștig reciproc”, a explicat Mihai Stoichiță.

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Vlad Chiricheș va lucra alături de Ion Marin și Pena la naționala U19

Mihai Stoichiță a oferit detalii și despre modul în care este alcătuit staff-ul reprezentativei U19. Potrivit directorului tehnic al FRF, ideea este ca tinerii jucători să beneficieze de experiența unor foști fotbaliști care au evoluat pe posturi diferite. Astfel, Vlad Chiricheș ar urma să contribuie la pregătirea fundașilor și la dezvoltarea fazei defensive, în timp ce Pena, fost atacant, poate oferi îndrumare jucătorilor din compartimentul ofensiv.

Cei doi vor lucra în cadrul staff-ului condus de Ion Marin, într-o formulă prin care Federația încearcă să valorifice experiența foștilor fotbaliști în formarea noilor generații: „La înaintași, cuplul e de un antrenor secund care a fost vârf de atac eficient și un fundaș central care știm bine la ce nivel a ajuns să joace. Deci sunt Ion Marin cu Pena și Chiricheș”, a concluzionat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.