Vlad Chiricheș îi răspunde dur lui Gigi Becali: „Nu există recunoștință! E greu să îmi spună ce am de făcut!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Vlad Chiricheș, replică pentru Gigi Becali după ultimele evenimente

Vlad Chiricheș (36 de ani) a reacționat pentru prima dată în spațiul public după ce a fost criticat foarte dur în ultima perioadă de Gigi Becali (67 de ani). Fundașul central de la FCSB nu se lasă afectat de această situație și susține că este destul de complicat ca aprecierile patronului să fie corecte în totalitate, întrucât el nu îi vede zi de zi la antrenamente, astfel încât nu ar avea toate detaliile pentru a trage concluziile corecte.

De asemenea, a punctat și că nu ia în calcul pentru moment, nici chiar în acest context, să se retragă din activitate. „Am controlat jocul și în prima repriză, doar că nu am reușit să fim periculoși. Am jucat și împotriva vântului, a fost ciudat, am mai primit și cel gol norocos. În prima repriză nu ne-am ridicat la cel mai bun nivel al nostru, e clar. Mister ne-a transmis că trebuie să ridicăm nivelul și am reușit să facem o a doua repriză foarte bună. Echipa este pregătită. Avem jucători foarte valoroși. Anul ăsta nu am demonstrat în campionatul regulat, dar cred eu că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă din play-off. Am simțit ceva la cvatriceps, o să vedem cu doctorul.

Sper să nu fie nimic problematic și la David Miculescu. Acum îl consulta doctorul. (n.r. Despre criticile lui Gigi Becali) Ce este de spus? Am încercat să evit, să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. Dar cred că, în general, în fotbal, nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere. Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar nu contează asta în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta. Am spus-o tot timpul, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere.

Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să îmi spună ce am de făcut. Da, e patronul echipei, poate să mă dea afară. Eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, mă bucur că am fost acolo în echipă. Să vedem, citesc și eu știrile”, a declarat Vlad Chiricheș la flash-interviu după