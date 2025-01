Vlad Chiricheș s-a accidentat și a părăsit cantonamentul din Antalya! Noi probleme pentru liderul de la FCSB

Lovitură pentru campioana României. Vlad Chiricheș s-a accidentat cu doar câteva zile înainte de reluarea campionatului regulat. Fotbalistul va rata duelul cu Hermannstadt, programat vineri seara.

O nouă accidentare pentru Vlad Chiricheș

Se pare că o nouă accidentare îi dă acum bătăi de cap. Conform , Vlad Chiricheș acuză o problemă musculară la gambă.

Fundașul campioanei României a mers de urgență în Serbia, la Belgrad, pentru a se trata la celebra . Mai mult ca sigur, el nu va fi inclus în lista de joc pentru confruntarea cu Hermannstadt din etapa cu numărul 22.

Vlad Chiricheș nu a evoluat în amicalele disputate în Antalya, împotriva echipelor Hamburg și Dinamo Kiev. E posibil ca fundașul să fi fost menajat de Elias Charalambous, însă problemele sale nu s-au remediat. Rămâne de văzut când va reveni pe teren.

Infirmeria e plină la FCSB

Ar fi o adevărată pierdere pentru FCSB. În plus, Mihai Lixandru încă se recuperează după ruptura de ligamente.

Gigi Becali îl laudă pe Vlad Chiricheș pentru evoluțiile sale din finalul anului 2024, însă se temea de o nouă accidentare. Aceasta s-a și întâmplat. În apărare, FCSB este acoperită. Dawa, Ngezana și Mihai Popescu pot juca pe poziția de fundaș central. Problemele sunt însă în linia mediană.

“N-am ce să fac, spun adevărul. N-am văzut în viața mea, de când mă uit la fotbal. N-am văzut un asemenea mijlocaș central precum Vlad Chiricheș. N-am văzut!

Nu era atât de rafinat când era tânăr. Am jucat atât de clar datorită lui Chiricheș, pentru că e foarte lucid, foarte lejer, luminat cu mingea la centru acolo”, spunea Gigi Becali despre Vlad Chiricheș la finalul anului 2024, conform .

Vlad Chiricheș: „Continui să am pasiune, vin la antrenament cu plăcere”

„Eu vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici, am început să joc în ultima perioadă. Nu mă gândesc la ce o să se întâmple în vară, iau totul etapă cu etapă și vedem ce va fi. Imun nu sunt (n.r. – la criticile patronului), clar că le resimți atunci când vin, dar cred că am dat dovadă de caracter și am reușit să mă ridic la un nivel foarte bun.

Sper să fiu un exemplu pentru ceilalți, e mult mai greu pentru un jucător tânăr. Continui să am pasiune, vin la antrenament cu plăcere, mă bucur de fotbal și ăsta e cel mai important lucru”, explica Vlad Chiricheș în toamnă.