Vlad Chiricheș s-a „rupt” în FCSB – Metaloglobus după 27 de minute! Cum a reacționat Mirel Rădoi

ar putea fi ultimul meci pentru Vlad Chiricheș în tricoul roș-albastru.FANATIK, veteranul campioanei n-a rezistat pe teren nici măcar o jumătate de oră. Chiricheș s-a accidentat și a fost schimbat de Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost „închizătorul” preferat de Mirel Rădoi în meciul dintre FCSB și Metaloglobus. Fostul căpitan al naționalei a fost titularizat din cauza faptului că Mihai Lixandru a fost suspendat. Cu toate acestea, Chiricheș n-a rezistat decât până în minutul 27, când s-a accidentat.

Veteranul roș-albaștrilor a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit cu Baba Alhassan. După schimbare, noul antrenor al campioanei s-a dus la Vlad Chiricheș și a încercat să îl consoleze.

Ultimul meci la FCSB pentru Vlad Chiricheș?

În funcție de gravitatea accidentării, meciul cu Metaloglobus ar putea fi ultimul la FCSB pentru Vlad Chiricheș. Veteranul campioanei României mai are contract până la vară cu clubul patronat de Gigi Becali. Înainte să fie titularizat în FCSB – Metaloglobus, Chiricheș nu mai jucase de două luni în tricoul roș-albastru.

Ultima apariție a lui Vlad Chiricheș la FCSB data din 16 ianuarie 2026, când mijlocașul central a evoluat 76 de minute în prima partidă oficială din acest an. Este vorba despre meciul cu FC Argeș, disputat la Mioveni, și pierdut de roș-albaștri cu scorul de 0-1.

Vlad Chiricheș este cel mai decorat fotbalist din lotul campioanei României. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani are nu mai puțin de patru titluri în tricoul roș-albastru. Plecat în 2013, la Tottenham, pentru 9,5 milioane de euro, el s-a întors în vara lui 2023, liber de contract după despărțirea de Cremonese. Are în palmares și trei Supercupe ale României, toate cu FCSB.