Sport

Vlad Chiricheș s-a „rupt” în FCSB – Metaloglobus după 27 de minute! Cum a reacționat Mirel Rădoi

Vlad Chiricheș a revenit cu ghinion în echipa FCSB-ului! La primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă, veteranul campioanei s-a „rupt” în minutul 27 cu Metaloglobus
Cristian Măciucă
15.03.2026 | 21:09
Vlad Chiriches sa rupt in FCSB Metaloglobus dupa 27 de minute Cum a reactionat Mirel Radoi
ULTIMA ORĂ
Vlad Chiricheș s-a „rupt” în FCSB - Metaloglobus! Cum a reacționat Mirel Rădoi. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB – Metaloglobus ar putea fi ultimul meci pentru Vlad Chiricheș în tricoul roș-albastru. Revenit în primul „11”, așa cum a dezvăluit FANATIK, veteranul campioanei n-a rezistat pe teren nici măcar o jumătate de oră. Chiricheș s-a accidentat și a fost schimbat de Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheș a ieșit accidentat din FCSB – Metaloglobus

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost „închizătorul” preferat de Mirel Rădoi în meciul dintre FCSB și Metaloglobus. Fostul căpitan al naționalei a fost titularizat din cauza faptului că Mihai Lixandru a fost suspendat. Cu toate acestea, Chiricheș n-a rezistat decât până în minutul 27, când s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

Veteranul roș-albaștrilor a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit cu Baba Alhassan. După schimbare, noul antrenor al campioanei s-a dus la Vlad Chiricheș și a încercat să îl consoleze.

Ultimul meci la FCSB pentru Vlad Chiricheș?

În funcție de gravitatea accidentării, meciul cu Metaloglobus ar putea fi ultimul la FCSB pentru Vlad Chiricheș. Veteranul campioanei României mai are contract până la vară cu clubul patronat de Gigi Becali. Înainte să fie titularizat în FCSB – Metaloglobus, Chiricheș nu mai jucase de două luni în tricoul roș-albastru.

ADVERTISEMENT
Ultima apariție a lui Vlad Chiricheș la FCSB data din 16 ianuarie 2026, când mijlocașul central a evoluat 76 de minute în prima partidă oficială din acest an. Este vorba despre meciul cu FC Argeș, disputat la Mioveni, și pierdut de roș-albaștri cu scorul de 0-1.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș este cel mai decorat fotbalist din lotul campioanei României. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani are nu mai puțin de patru titluri în tricoul roș-albastru. Plecat în 2013, la Tottenham, pentru 9,5 milioane de euro, el s-a întors în vara lui 2023, liber de contract după despărțirea de Cremonese. Are în palmares și trei Supercupe ale României, toate cu FCSB.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!