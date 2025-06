Vlad Chiricheș s-a ținut de glume la revenirea în lotul naționalei României: ”Am pus pe Waze să ajung aici”. Ce spune de o calificare la Mondial. Video

Mircea Lucescu a anunțat de o săptămână , iar printre jucătorii convocați se află și Vlad Chiricheș. Surprins și el de revenirea la naționala României, veteranul de la FCSB a glumit pe această temă.

Vlad Chiricheș a glumit pe seama revenirii sale la naționala României

Jucătorul în vârstă de 35 de ani a vorbit despre întoarcerea sa sub ”tricolor” și a spus printre zâmbete că a ajuns la cantonamentul de la Mogoșoaia cu ajutorul unei aplicații de trafic, deoarece uitase drumul de când nu a mai convocat.

”A trecut ceva timp. Chiar glumeam cu băieții și le spuneam că am pus pe Waze să ajung aici că nu îmi mai aduceam aminte unde se află centrul de aici (n.r. – de la Mogoșoaia). Nu a fost ușor, mai ales că nu am reușit să fiu în lotul de la EURO.

M-am bucurat foarte mult de succesul băieților de aici. Am fost alături de ei cu energie. M-am bucurat mult pentru ceea ce au făcut ei acolo. A fost dezamăgitor să văd că băieții au pierdut cu Bosnia, chiar dacă au reușit să facă un joc bun, au fost și anumite decizii ale arbitrilor în defavoarea noastră”, a declarat Chiricheș, într-un interviu pentru FRF.TV.

Cum se simte în poziția de mijlocaș defensiv

Fotbalistul de la FCSB a mărturisit că o eventuală ar fi o încununare a carierei sale și a vorbit despre senzațiile pe care le are după ce la echipa de club a fost trecut în poziția de mijlocaș defensiv.

”Ce e de făcut acum? Trebuie să câștigăm. Totul e simplu. Trebuie să câștigi ca să revii în lupta pentru Mondial. Cred că ar fi cireașa de pe tort o calificare la Campionatul Mondial. Nu știu ce aș putea să dau în schimb, dar îmi doresc foarte mult să-mi încununez cariera cu o prezență la Campionatul Mondial.

Am găsit continuitate pe postul ăsta de mijlocaș defensiv. În momentul ăsta mă simt foarte bine unde joc. Îmi doresc să continui parcursul și să am evoluții bune. Am vorbit foarte puțin cu Mircea Lucescu, ne-am auzit la telefon.

Ne-a felicitat pentru parcursul nostru din campionat și din Europa League. A spus că mă așteaptă cu aceeași energie și cu aceeași calitate, care pot ajuta echipa națională”, a afirmat Vlad Chiricheș.