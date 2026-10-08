Vlad Chiricheș, schimbare radicală după plecarea de la FCSB. Ce a ajuns să facă fostul fundaș

ADVERTISEMENT

Ce schimbare radicală a făcut Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB. Fostul fundaș a împărtășit un moment special și în același timp emoționant cu cei care-i urmăresc activitatea. Are o comunitate foarte frumoasă în mediul online.

Ocupația pe care o are Vlad Chiricheș în timpul liber

A fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, însă Vlad Chiricheș (36 ani) a decis să o ia pe alt drum. Sportivul a povestit că , dar nu a mai ajuns niciodată la clubul din Ștefan cel Mare. Fostul căpitan al roș-albaștrilor putea avea un alt traseu profesional, însă nu a fost să fie.

ADVERTISEMENT

În prezent, este , unul dintre aceștia fiind Nicușor Stanciu. Mijlocașul echipei naționale este la un pas să revină în România, românul evoluând acum pentru Dalian Yingbo F.C. În plus, sportivul care nu a mai jucat deloc din vara lui 2026 a anunțat că nu se plictisește. Și-a descoperit o nouă pasiune.

A început să alerge, dezvăluirea sa făcând trimitere la un eveniment la care a luat parte de curând. A anunțat că în ultima perioadă a participat la mai multe curse. Mai mult decât atât, a subliniat că sportul va fi mereu în programul său zilnic. Totodată, le-a spus fanilor că se antrenează constant în pădurea Băneasa.

ADVERTISEMENT

„În ultima perioadă am trecut de la alergatul cu mingea la alergatul fără ea. Sportul a făcut mereu parte din viața mea (și asta nu se va schimba), iar alergarea m-a adus într-o comunitate de oameni faini, care m-au primit imediat cu brațele deschise”, a notat Vlad Chiricheș, pe pagina oficială de .

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, impresionat de pasiunea unui coleg

„Printre ei, Mihai Costicea. Mihai a trecut prin două AVC-uri plus alte probleme personale, dar și-a păstrat pasiunea pentru alergare și ciclism. Felul în care merge mai departe, pas cu pas, m-a impresionat mult. În poză poate nu se vede, dar amândoi aveam emoții cât cuprinde.

ADVERTISEMENT

Am încercat chiar să filmăm un video, dar erau șanse să devenim virali… Abia aștept să alerg și să ne revedem la antrenamente în Pădurea Băneasa. Mihai, ne vedem pe traseu! Spor la kilometri tuturor!”, a completat Vlad Chiricheș, pe social media. Postarea este însoțită de două imagini cu bărbatul pe care l-a lăudat pentru ambiția sa.

În momentul de față, fotbalistul este în așteptarea unei oferte pentru a reveni pe teren. Între timp a decis să urmeze cursurile școlii de antrenori de la Coverciano. În această toamnă ar urma să dea examenul pentru dobândirea Licenței UEFA B. Dacă o va obține la examenul programat pentru 26/27 octombrie atunci va putea pregăti echipe de seniori.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, sportivul deține 4 titluri de campion al României, toate câștigate cu FCSB. De asemenea, fundașul a adunat 78 de selecții la naționala României. Are și peste 100 de meciuri jucate în Serie A și alte zeci de partide în cupele europene. Vlad Chiricheș a jucat la numeroase echipe, cum ar fi FC Ardealul și Benfica U19.

Internațional Curtea de Argeș, Pandurii, FCSB, Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese sunt alte cluburi care face parte din palmaresul său. În urmă cu 12 ani cota sa de piață era, conform Transfermarkt, de 11 milioane de euro. Acum, aceasta este de doar 250.000 de euro.