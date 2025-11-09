Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Vlad Chiricheș și Vali Crețu, pregătiți să revină pe teren. „A fost puțin căzut pentru că nu era obișnuit”. Când vor prinde lotul FCSB. Exclusiv

Care este situația veteranilor Vlad Chiricheș și Valentin Crețu la FCSB. Mihai Stoica a anunțat când revin, de fapt, cei doi fundași ai campioanei României.
Mihai Dragomir
09.11.2025 | 10:38
Vlad Chiriches si Vali Cretu pregatiti sa revina pe teren A fost putin cazut pentru ca nu era obisnuit Cand vor prinde lotul FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ultimele detalii despre starea lui Vlad Chiricheș și a lui Valentin Crețu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
FCSB a suferit enorm în acest sezon din cauza accidentărilor, în special în compartimentul defensiv. Mihai Stoica a anunțat când revin, de fapt, veteranii Vlad Chiricheș și Valentin Crețu. Anunț important despre cei doi.

Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș și Valentin Crețu. Când revin cei doi, de fapt

FCSB a rămas fără variante în apărare după accidentările recente. „Roș-albaștri” nu s-au putut baza la ultimele partide pe jucători de bază în sezonul trecut precum Vlad Chiricheș și Valentin Crețu.

Mihai Stoica a precizat când vor intra din nou în lot Chiricheș, cel surprins alături de Răzvan Burleanu când FCSB juca cu Basel, și Valentin Crețu, care a avut probleme după un antrenament în urmă cu o lună.

„Chiricheș a avut o accidentare, acum s-a refăcut. El va fi în lot după întrerupere, și el și Crețu. Acum, cu Hermannstadt, nu vor fi. Joncțiunea cu prima echipă, în seara asta, o vor face tinerii Dăncuș, Toma și Stoian, 3 dintre artizanii acestei calificări surprinzătoare, cu dublă victorie împotriva campioanei Croației în Youth League.

Nu mă interesează foarte tare rezultatele la nivel de juvenil, dar totuși e admirabil ce au făcut copiii ăștia pentru că au întâlnit un adversar care anul trecut spulberase Farul, acum câțiva ani Dinamo, și e mare lucru. Chiricheș și Crețu sunt apți 100% după pauza competițională”, a spus inițial Mihai Stoica.

Marea problemă a lui Valentin Crețu la FCSB

Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre moralul lui Valentin Crețu și a anunțat că experimentatul fundaș lateral are o mare problemă în acest moment. Meme s-a referit la forma în ascensiune a tânărului Alexandru Pantea.

„Crețu a fost puțin căzut pentru că nu a fost obișnuit să fie accidentat, dar va fi bine. Acum are o problemă, și problema lui se cheamă Pantea!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

