Vlad Chiricheș și Vali Crețu, pregătiți să revină pe teren. „A fost puțin căzut pentru că nu era obișnuit”. Când vor prinde lotul FCSB. Exclusiv

FCSB a suferit enorm în acest sezon din cauza accidentărilor, în special în compartimentul defensiv. Mihai Stoica a anunțat când revin, de fapt, veteranii Vlad Chiricheș și Valentin Crețu. Anunț important despre cei doi.
FCSB a rămas fără variante în apărare după accidentările recente. „Roș-albaștri” nu s-au putut baza la ultimele partide pe jucători de bază în sezonul trecut precum Vlad Chiricheș și Valentin Crețu.
Mihai Stoica a precizat când vor intra din nou în lot Chiricheș, cel surprins alături de Răzvan Burleanu când FCSB juca cu Basel, și Valentin Crețu, care a avut probleme după un antrenament în urmă cu o lună.
„Chiricheș a avut o accidentare, acum s-a refăcut. El va fi în lot după întrerupere, și el și Crețu. Acum, cu Hermannstadt, nu vor fi. Joncțiunea cu prima echipă, în seara asta, o vor face tinerii Dăncuș, Toma și Stoian, 3 dintre artizanii acestei calificări surprinzătoare, cu dublă victorie împotriva campioanei Croației în Youth League.
Nu mă interesează foarte tare rezultatele la nivel de juvenil, dar totuși e admirabil ce au făcut copiii ăștia pentru că au întâlnit un adversar care anul trecut spulberase Farul, acum câțiva ani Dinamo, și e mare lucru. Chiricheș și Crețu sunt apți 100% după pauza competițională”, a spus inițial Mihai Stoica.
Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre moralul lui Valentin Crețu și a anunțat că experimentatul fundaș lateral are o mare problemă în acest moment. Meme s-a referit la forma în ascensiune a tânărului Alexandru Pantea.
„Crețu a fost puțin căzut pentru că nu a fost obișnuit să fie accidentat, dar va fi bine. Acum are o problemă, și problema lui se cheamă Pantea!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.