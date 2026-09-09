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Despărțirea dintre Florin Tănase și FCSB l-a luat prin surprindere inclusiv pe Vlad Chiricheș. Cei doi au fost colegi la gruparea roș-albastră în ultimii ani, iar experimentatul fundaș îl considera pe Tănase unul dintre liderii vestiarului. .

Vlad Chiricheș, surprins de plecarea lui Florin Tănase de la FCSB

Invitat în cadrul unui podcast, Vlad Chiricheș a recunoscut că nu se aștepta ca un fotbalist ca Florin Tănase să fie îndepărtat atât de ușor de FCSB. Cu toate acestea, după o discuție purtată cu soția sa, a ajuns la concluzia că nimeni nu este „nemuritor” la FCSB, mai ales când intri în zona „roșie” pentru patronul Gigi Becali.

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„Am fost surprins pentru că eu îl vedeam ca pe un lider al echipei și nu m-aș fi așteptat niciodată să plece, sincer. Da, chiar vorbeam cu soția legat de chestia asta. Cumva, tuturor ne vine rândul. La FCSB e destul de… Poți să fii tu cel mai mare, dacă la un moment dat patronul are o altă idee despre fotbal sau nu te mai are la inimă, e foarte ușor să…”, a declarat Vlad Chiricheș în cadrul unui podcast marca .

Florin Tănase se afla la a doua experiență în tricoul roș-albaștrilor. Prima a ținut șase ani (august 2016 – august 2022), iar cea de-a doua doar doi ani (august 2024 – septembrie 2026). În total, opt ani în care atacantul a adunat 329 de meciuri, cu 106 goluri și 56 de pase decisive.

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Se retrage Vlad Chiricheș?

Situația lui Florin Tănase l-a făcut și pe Vlad Chiricheș să vorbească despre viitorul său. , după o carieră cu echipe precum Tottenham Hotspur, Napoli și Sassuolo în CV. Fundașul nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna aprilie, însă vrea să fie sigur 100% atunci când va lua decizia de a se opri definitiv.

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„(n.r. – E clar dacă vei mai juca sau nu?) Nu știu dacă e clar, dar am așa un… Sunt mai mult spre a mă opri, dar nu vreau să fac un anunț pe care peste două-trei săptămâni să-l încalc. Aș vrea să fiu 100% sigur de ce simt și apoi să anunț ce voi face pe viitor. Nu, interesul lui Gaziantep nu a fost real. Am văzut și eu. Când a apărut știrea l-am sunat pe Alex Maxim și i-am zis: «Băi, tu, de acolo, nu zici că mă aduci!»”, a completat Vlad Chiricheș.