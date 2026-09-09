Sport

Vlad Chiricheș, uluit de ce a pățit Florin Tănase la FCSB: „Nu m-aș fi așteptat niciodată!”. Ce spune despre retragere

Vlad Chiricheș (36 de ani) s-a declarat surprins de modul în care Florin Tănase (31 de ani) a fost îndepărtat de la FCSB. Fundașul afirmă că nu se aștepta ca un jucător atât de important să primească un asemenea tratament. Ce spune despre retragerea din activitate.
Catalin Oprea
09.09.2026 | 11:00
Vlad Chiriches uluit de ce a patit Florin Tanase la FCSB Nu mas fi asteptat niciodata Ce spune despre retragere
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Vlad Chiricheș și Florin Tănase, într-un meci al FCSB / Foto: Sport Pictures
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Despărțirea dintre Florin Tănase și FCSB l-a luat prin surprindere inclusiv pe Vlad Chiricheș. Cei doi au fost colegi la gruparea roș-albastră în ultimii ani, iar experimentatul fundaș îl considera pe Tănase unul dintre liderii vestiarului. Un statut care nu a cântărit însă prea mult în decizia lui Gigi Becali. Patronul FCSB i-a permis fotbalistului să se transfere de urgență în Cipru, la Omonia Nicosia, fiind nemulțumit de anumite aspecte sportive și extrasportive ale internaționalului român.

Vlad Chiricheș, surprins de plecarea lui Florin Tănase de la FCSB

Invitat în cadrul unui podcast, Vlad Chiricheș a recunoscut că nu se aștepta ca un fotbalist ca Florin Tănase să fie îndepărtat atât de ușor de FCSB. Cu toate acestea, după o discuție purtată cu soția sa, a ajuns la concluzia că nimeni nu este „nemuritor” la FCSB, mai ales când intri în zona „roșie” pentru patronul Gigi Becali.

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Am fost surprins pentru că eu îl vedeam ca pe un lider al echipei și nu m-aș fi așteptat niciodată să plece, sincer. Da, chiar vorbeam cu soția legat de chestia asta. Cumva, tuturor ne vine rândul. La FCSB e destul de… Poți să fii tu cel mai mare, dacă la un moment dat patronul are o altă idee despre fotbal sau nu te mai are la inimă, e foarte ușor să…, a declarat Vlad Chiricheș în cadrul unui podcast marca iamsport.ro.

Florin Tănase se afla la a doua experiență în tricoul roș-albaștrilor. Prima a ținut șase ani (august 2016 – august 2022), iar cea de-a doua doar doi ani (august 2024 – septembrie 2026).  În total, opt ani în care atacantul a adunat 329 de meciuri, cu 106 goluri și 56 de pase decisive.

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Se retrage Vlad Chiricheș?

Situația lui Florin Tănase l-a făcut și pe Vlad Chiricheș să vorbească despre viitorul său. Contractul cu FCSB a expirat în această vară și se gândește serios să agațe ghetele în cui, după o carieră cu echipe precum Tottenham Hotspur, Napoli și Sassuolo în CV. Fundașul nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna aprilie, însă vrea să fie sigur 100% atunci când va lua decizia de a se opri definitiv.

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„(n.r. – E clar dacă vei mai juca sau nu?) Nu știu dacă e clar, dar am așa un… Sunt mai mult spre a mă opri, dar nu vreau să fac un anunț pe care peste două-trei săptămâni să-l încalc. Aș vrea să fiu 100% sigur de ce simt și apoi să anunț ce voi face pe viitor. Nu, interesul lui Gaziantep nu a fost real. Am văzut și eu. Când a apărut știrea l-am sunat pe Alex Maxim și i-am zis: «Băi, tu, de acolo, nu zici că mă aduci!», a completat Vlad Chiricheș.

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