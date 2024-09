Vlad Chiricheș, titular în FCSB – RFS! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor la debutul în Europa League. Exclusiv

Roș-albaștrii se pregătesc să revină în Europa League, unde vor întâlni joi seară, de la ora 22:00, echipa letonă RFS pe Arena Națională. Obiectivul bucureștenilor este clar: calificarea în primăvara europeană. Totuși, drumul către fazele eliminatorii este lung și deloc simplu.

Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu RFS din Europa league

În acest sezon, formatul competițiilor europene a fost complet schimbat. Grupele tradiționale de câte patru echipe au fost înlocuite de o ligă extinsă, cu 36 de formații. Fiecare echipă va disputa opt meciuri împotriva unor adversari diferiți, iar la final, primele 24 de cluburi vor avansa în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Fanii roș-albaștrilor așteaptă cu nerăbdare debutul echipei în această competiție. Totuși, Elias Charalambous, antrenorul FCSB, se confruntă cu dificultăți în alegerea unui prim 11 competitiv, deoarece echipa sa nu a dat randamentul așteptat în ultimele săptămâni, iar lotul este afectat de câteva accidentări.

Vlad Chiricheș, titular! Cine va juca fundaș dreapta

. FANATIK a aflat că Elias Charalambous va schimba linia defensivă, introducându-l pe Vlad Chiricheș în locul sud-africanului, în timp ce Mihai Popescu, jucătorul adus recent de la Farul Constanța, va evolua pe postul de fundaș dreapta, în locul lui Vali Crețu. În stânga va juca Risto Radunovic. Rămâne de văzut dacă această improvizație dorită de Gigi Becali va da roade.

ADVERTISEMENT

La mijloc, situația pare mai clară, însă chiar și aici s-au făcut ajustări. Elias Charalambous va începe partida cu Mihai Lixandru și Baba Alhassan ca închizători, iar Darius Olaru va evolua în fața lor, având rolul de coordonator. Adrian Șut va rămâne astfel doar pe banca de rezerve.

În atac, antrenorul cipriot va miza pe trio-ul Alexandru Băluță, Andrei Miculescu și Daniel Bîrligea, în timp ce Florin Tănase va fi lăsat pe bancă. În ultimele meciuri, acesta a evoluat mai retras, în spatele vârfului, însă Gigi Becali dorește o linie ofensivă mai puternică, cu Bîrligea în prim-plan. Tavi Popescu, jucătorul care și-a mai ridicat puțin nivelul în ultimele etape ar putea intra în partea secundă.

ADVERTISEMENT

Posibilul prim 11 al FCSB-ului pentru meciul cu RFS:

FCSB (4-2-3-1): Ș. Târnovanu- M. Popescu, V. Chiricheș, J. Dawa, R. Radunovic- M. Lixandru, B. Alhassan- D. Olaru, A. Băluță, D. Miculescu- D. Bîrligea.

Aceasta va fi echipa de start a roș-albaștrilor în cazul în care nu vor apărea modificări de ultim moment.

ADVERTISEMENT

Dariu Olaru, optimist înainte de FCSB – RFS

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu RFS din Europa League.

„Suntem bine. Așteptăm acest moment. Am muncit din greu pentru a ajunge aici. Așteptăm meciul de mâine, trebuie să câștigăm, jucăm pe teren propriu. Știm mai multe acum despre ei, pentru că i-am analizat. Înainte nu știam prea multe.

N-aveam ce să facem. Au câțiva jucători buni la mijlocul terenului. Sunt bine, eu încerc să îmi fac treaba, știu ce am de făcut. Cred că cea mai mare problemă a noastră este cea mentală. În ultimele meciuri nu am adunat puncte, și asta am făcut la începutul sezonului trecut, ceea ce ne-a ajutat la final”, a precizat Darius Olaru, conform .