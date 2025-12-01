Vlad Chiricheș, titular în UTA – FCSB din Cupă?! Ce se întâmplă cu veteranul și ce jucători vor merge la Arad

ADVERTISEMENT

FCSB va evolua miercuri, de la ora 21:00, pe terenul celor de la UTA în a doua etapă a grupei B din Cupa României. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că gruparea „roș-albastră” va aborda meciul cu fotbaliști care au evoluat mai puțin, printre aceștia numărându-se și Vlad Chiricheș. Patronul campioanei a vorbit și despre viitorul fotbalistului la echipă.

Vlad Chiricheș, titular în UTA – FCSB? Ce a declarat Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că titularii de la FCSB nu vor face deplasarea la Arad pentru meciul cu UTA. Printre cei care vor juca se va număra însă Vlad Chiricheș, iar patronul campioanei a vorbit și despre viitorul acestuia la echipă. „Baba Alhassan va juca în Cupă, cu UTA. (n.r. lui Chiricheș îi dați vreo funcție în club de la iarnă?) Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo.

ADVERTISEMENT

(n.r. nu vă interesează Cupa?) Mă interesează, dar o iau cu rezervele. Titularii nici nu vor merge la Arad, rămân la București, să se odihnească. Toți! Vom juca împotriva UTA-ei cu toate rezervele, inclusiv Chiricheș. Meciul cu UTA e foarte important, dar rezervele de aia sunt fotbaliști la FCSB, ca să câștige. Eu le știu foarte bine astea, nu sunt idiot să imi faci tu (n.r. Marius Șumudică) calculele”, a afirmat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. .

Continuă Vlad Chiricheș la FCSB ca fotbalist?

c e de părere că Vlad Chiricheș ar putea să o ajute în continuare pe FCSB din postura de fotbalist. „E bine că a ieșit așa la meciul cu Farul (n.r. victorie cu 2-1), dar dacă îl bagi pe Chiricheș în centru când vrei să ții de rezultat, așa cum e el, mai bătrân, mai lent, îți ia mingea, mai o gâdilă puțin, dă pasă, nu se precipită, are experiență.

ADVERTISEMENT

La Chiricheș nu se pune problema de fotbalul pe care îl are și din naștere, și de cunoaștere. Singura lui problemă este de viteză, trupul lui nu mai are viteză. E vârsta, în rest…”, a declarat patronul campioanei, în exclusivitate pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT

Ce cifre are Vlad Chiricheș la FCSB în acest sezon

Vlad Chiricheș a evoluat în 15 partide pentru FCSB în actuala stagiune, însă majoritatea au fost în preliminariile cupelor europene. În Superliga, experimentatul fotbalist a strâns doar 254 de minute în 6 partide. Afectat de o accidentare în ultimele luni, Chiricheș nu a mai evoluat pentru FCSB de la meciul cu Oțelul, disputat pe 28 septembrie.