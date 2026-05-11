Vlad Dragomir a marcat, iar Pafos a câștigat în campionat după două luni! Ce șanse are clubul cipriot să participe în cupele europene. Video

ADVERTISEMENT

Cu Vlad Dragomir integralist, Pafos s-a impus cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Aris Limassol, într-un duel al rundei cu numărul #34 din campionatul cipriot. Internaționalul român a izbutit să înscrie cel de-al doilea gol al gazdelor, ajungând astfel la șase reușite stagionale pe plan intern (cinci în campionat și una în cupă).

Vlad Dragomir a marcat, iar Pafos a câștigat în campionat după două luni!

Înaintea meciului cu Aris Limassol, Pafos traversa o perioadă extrem de dificilă în play-off-ul din Cipru. Echipa lui Vlad Dragomir venea după nu mai puțin de șapte meciuri fără victorie în campionat, motiv pentru care gruparea pregătită de Ricardo Sa Pinto a coborât până pe locul 4 în clasament, o poziție care nu asigură prezența în cupele europene. Ultimul succes fusese înregistrat pe data de 14 martie, 4-0 pe terenul celor de la Chloraka.

ADVERTISEMENT

Vlad Dragomir score for Pafos — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Seria negativă a fost oprită însă duminică seară, Pafos reușind să se impună în duelul cu Aris Limassol, scor 2-0. Un rol important în această victorie l-a avut și internaționalul român Vlad Dragomir, care a închis tabela în minutul 49 al întâlnirii de pe Stelios Kyriakides Stadium. Astfel, mijlocașul în vârstă de 27 de ani și-a trecut în cont cel de-al cincilea gol stagional în campionatul cipriot. În total, Dragomir are șapte reușite în acest sezon, celelalte două venind în Liga Campionilor, respectiv în Cupa Ciprului.

Pafos trebuie să câștige Cupa Ciprului pentru a se califica în cupele europene!

Chiar dacă a câștigat astăzi însă, echipa lui Ricardo Sa Pinto a rămas pe locul 4 în clasament, la șase lungimi distanță de Apollon Limassol, echipa care ocupă ultima treaptă a podiumului în Cipru. Asta înseamnă că Vlad Dragomir și colegii săi nu vor putea obține calificarea în cupele europene pe ruta campionatului, dat fiind faptul că până la finalul sezonului mai sunt de disputat doar două etape, iar cei de la Apollon au avantajul meciurilor directe față de Pafos.

ADVERTISEMENT

Totuși, clubul de pe Stelios Kyriakides Stadium mai are o șansă. Fiind calificată în , Pafos poate obține calificarea în în cazul în care va câștiga trofeul. Ultimul act se va disputa pe data de 29 mai, de la ora 19:00, iar adversara va fi tot Apollon Limassol.