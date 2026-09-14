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Vlad Dragomir (27 de ani) a fost decisiv în meciul AEK Larnaca – Pafos, disputat duminică seară în cadrul etapei cu numărul 3 din campionatul Ciprului. Internaționalul român a început partida doar pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Lele.

Vlad Dragomir, decisiv în Cipru! A marcat singurul gol al meciului AEK Larnaca – Pafos

După doar două minute, mijlocașul central român a reușit să marcheze și să deschidă astfel scorul în acest meci. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât Pafos s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul lui AEK Larnaca și a urcat în topul clasamentului din campionatul Ciprului, cu șapte puncte acumulate după primele trei etape din acest sezon.

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Dragomir goal for Pafos vs AEK — TheFootballZone (@football_t69515)

Vlad Dragomir, inclus de Gică Hagi în lotul preliminar pentru meciurile din Liga Națiunilor

Așadar, se află în această perioadă într-o formă sportivă destul de bună, astfel încât pare că sunt șanse destul de mari ca el să facă parte din lotul României pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor programate în perioada următoare, cu Suedia, Bosnia și Polonia. De altfel, mijlocașul chiar a fost inclus deja de pe lista preliminară pentru această acțiune, listă care arată în felul următor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

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FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

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ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).