Sport

Vlad Dragomir, aproape de un gol incredibil la debutul în Champions League. Ce notă a primit românul după Olympiacos – Pafos 0-0. Video

Vlad Dragomir a fost titular în partida Olympiacos - Pafos 0-0, debutul său în UEFA Champions League. Ce notă a primit mijlocașul român.
Bogdan Mariș
17.09.2025 | 23:15
Vlad Dragomir aproape de un gol incredibil la debutul in Champions League Ce nota a primit romanul dupa Olympiacos Pafos 00 Video
ULTIMA ORĂ
Vlad Dragomir a debutat în UEFA Champions League. FOTO: X

Campioana Ciprului, Pafos, a debutat în UEFA Champions League cu un duel pe terenul lui Olympiacos, unde a reușit să obțină o remiză, 0-0, deși a jucat timp de 70 de minute în inferioritate numerică. Mijlocașul român Vlad Dragomir, aflat la rândul său la primul meci în această fază a competiției, a fost titular, fiind înlocuit spre finalul jocului.

ADVERTISEMENT

Ce notă a primit Vlad Dragomir la debutul în UEFA Champions League

Vlad Dragomir a fost un jucător de bază în campania europeană a celor de la Pafos, care au trecut de trei tururi preliminare pentru a obține calificarea în faza ligii din UEFA Champions League. Evoluțiile mijlocașului român au fost răsplătite de antrenorul spaniol Juan Carlos Carcedo, care l-a titularizat pe acesta la primul meci din această fază.

În secunda 50 a partidei, Vlad Dragomir a fost aproape de un gol absolut bizar. Portarul lui Olympiacos, Alexandros Paschalakis, a ieșit din careu pentru a degaja o minge, însă balonul l-a lovit pe mijlocașul român și a trecut puțin pe lângă bara porții. Faza incredibilă poate fi urmărită AICI.

ADVERTISEMENT

Per total însă, Dragomir a avut o evoluție sub nivelul echipei sale, fiind notat cu 6.1 de site-ul SofaScore. Singurul jucător din primul 11 al lui Pafos cu o notă mai mică a fost brazilianul Bruno (4.3), care a fost eliminat în minutul 26 după ce a primit două cartonașe galbene din partea lui Istvan Kovacs. Mijlocașul român a avut un procentaj al paselor corecte de 79% și a câștigat doar 3 dueluri dintre cele 14 contestate împotriva adversarilor, înainte de a fi înlocuit în minutul 86.

Ce a declarat antrenorul lui Pafos după remiza istorică împotriva lui Olympiacos

Antrenorul spaniol al celor de la Pafos, Juan Carlos Carcedo, a tras concluziile după rezultatul istoric obținut la Atena. „Un punct important pentru istoria lui Pafos. Mulțumesc tuturor fanilor care au venit aici. Vrem să rămânem puternici în Liga Campionilor. Avem adversari dificili, urmează Bayern.

ADVERTISEMENT
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Digi24.ro
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

Jucătorii muncesc din greu, a fost uimitor să jucăm aici, la Atena. Încercăm să dăm tot ce putem. Sunt mândru să fac parte din istoria din Pafos. Olympiacos a avut calitate, știu cum joacă Mendilibar. După eliminarea lui Bruno, am redus spațiile și suntem norocoși că am obținut acel punct”, a declarat tehnicianul, conform protathlima.cyprustimes.com.

ADVERTISEMENT
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat...
Digisport.ro
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
  • 1.8 milioane de euro este cota actuală a lui Vlad Dragomir, conform transfermarkt
  • O selecție are mijlocașul la prima reprezentativă a României
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Interul lui Cristi Chivu și-a dublat...
Fanatik
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Interul lui Cristi Chivu și-a dublat avantajul pe terenul lui Ajax! S-a înscris în toate cele patru partide care se dispută la această oră
“Dinamo are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!” Adi Mutu...
Fanatik
“Dinamo are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!” Adi Mutu a identificat punctele slabe ale “câinilor”
Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu...
Fanatik
Ce previziune cutremurătoare a avut fiul lui Ilie Dumitrescu înainte de accident. „Nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
SURPRIZĂ! De ce nu vrea Marius Șumudică să semneze cu formația din China
iamsport.ro
SURPRIZĂ! De ce nu vrea Marius Șumudică să semneze cu formația din China
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!