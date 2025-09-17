Vlad Dragomir, aproape de un gol incredibil la debutul în Champions League. Ce notă a primit românul după Olympiacos – Pafos 0-0. Video

Campioana Ciprului, , deși a jucat timp de 70 de minute în inferioritate numerică. Mijlocașul român Vlad Dragomir, aflat la rândul său la primul meci în această fază a competiției, a fost titular, fiind înlocuit spre finalul jocului.

Ce notă a primit Vlad Dragomir la debutul în UEFA Champions League

Vlad Dragomir a fost un jucător de bază în campania europeană a celor de la Pafos, care au trecut de trei tururi preliminare pentru a obține calificarea în faza ligii din UEFA Champions League. Evoluțiile mijlocașului român au fost răsplătite de antrenorul spaniol Juan Carlos Carcedo, care l-a titularizat pe acesta la primul meci din această fază.

În secunda 50 a partidei, Vlad Dragomir a fost aproape de un gol absolut bizar. Portarul lui Olympiacos, Alexandros Paschalakis, a ieșit din careu pentru a degaja o minge, însă balonul l-a lovit pe mijlocașul român și a trecut puțin pe lângă bara porții. Faza incredibilă poate fi urmărită .

Per total însă, Dragomir a avut o evoluție sub nivelul echipei sale, fiind notat cu 6.1 de site-ul . Singurul jucător din primul 11 al lui Pafos cu o notă mai mică a fost brazilianul Bruno (4.3), care . Mijlocașul român a avut un procentaj al paselor corecte de 79% și a câștigat doar 3 dueluri dintre cele 14 contestate împotriva adversarilor, înainte de a fi înlocuit în minutul 86.

Ce a declarat antrenorul lui Pafos după remiza istorică împotriva lui Olympiacos

Antrenorul spaniol al celor de la Pafos, Juan Carlos Carcedo, a tras concluziile după rezultatul istoric obținut la Atena. „Un punct important pentru istoria lui Pafos. Mulțumesc tuturor fanilor care au venit aici. Vrem să rămânem puternici în Liga Campionilor. Avem adversari dificili, urmează Bayern.

Jucătorii muncesc din greu, a fost uimitor să jucăm aici, la Atena. Încercăm să dăm tot ce putem. Sunt mândru să fac parte din istoria din Pafos. Olympiacos a avut calitate, știu cum joacă Mendilibar. După eliminarea lui Bruno, am redus spațiile și suntem norocoși că am obținut acel punct”, a declarat tehnicianul, conform .

