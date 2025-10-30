Vlad Dragomir, de neoprit în Cipru! Mijlocașul român, decisiv pentru Pafos în Supercupă, după ce marcase în trei meciuri consecutive de campionat. Video

ADVERTISEMENT

Vlad Dragomir, internaționalul român de la Pafos, este pe val în Cipru. După ce a înscris în ultimele trei meciuri jucate în campionatul intern, acesta s-a făcut remarcat și în Supercupă. A pasat decisiv la golul înscris de echipa sa în Supercupa Ciprului.

AEK Larnaca și Pafos se luptă pentru trofeu în Supercupa Ciprului. Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru echipa lui Vlad Dragomir. Acesta a reușit să-i ofere o pasă de gol colegului său din atac, Quina, care a trimis balonul în poarta goală.

Vlad Dragomir a avut prezență de spirit în treimea adversă și a recuperat mingea după o greșeală comisă de portarul advers. Mijlocașul a înaintat și l-a găsit inspirat pe Quina cu o pasă perfectă în fața porții, iar colegul său a îndeplinit o simplă formalitate.

Câteva minute mai târziu, adversarii au restabilit egalitatea. Partida dintre AEK Larnaca și Pafos se anunță una extrem de echilibrată. Se întâlnesc în Supercupă cele mai bine cotate formații din fotbalul cipriot, iar miza este una uriașă.

Vlad Dragomir a ajuns la 3 meciuri cu gol marcat în Cipru

Până la meciul din Supercupă, fotbalistul român reușise să marcheze în trei partide consecutive din campionatul intern. El a avut evoluții bune și în faza preliminară a UEFA Champions League, iar săptămâna viitoare va da piept cu Villarreal.

, iar Vlad Dragomir ar putea fi titular în echipa României și în duelurile cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie.