Sport

Vlad Dragomir, decisiv în calificarea lui Pafos în finala Cupei Ciprului. Gol marcat după o gafă a defensivei adverse. Video

Vlad Dragomir își continuă evoluțiile bune în tricoul lui Pafos. Internaționalul român a marcat un gol prin care și-a ajutat echipa să se califice în finala Cupei Ciprului.
Traian Terzian
22.04.2026 | 20:13
Vlad Dragomir decisiv in calificarea lui Pafos in finala Cupei Ciprului Gol marcat dupa o gafa a defensivei adverse Video
ULTIMA ORĂ
Vlad Dragomir a marcat un gol în Cupa Ciprului. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mijlocașul Vlad Dragomir (26 de ani) este la un pas de a-și trece în palmares un nou trofeu cu Pafos. Jucătorul român a înscris un gol în semifinalele Cupei Ciprului, prin care a consemnat calificarea echipei sale în ultimul act.

Vlad Dragomir a marcat un gol în Cupa Ciprului

Om de bază la Pafos, Vlad Dragomir a fost titularizat de antrenorul spaniol Albert Celades la partida de pe teren propriu cu AEL Limassol, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Ciprului. Iar internaționalul român i-a răsplătit încrederea cu un gol important.

ADVERTISEMENT

După victoria obținută în prima manșă, scor 2-1, Pafos avea de îndeplinit o simplă formalitate la retur. Și favorita și-a confirmat statutul impunându-se cu 3-1, chiar dacă oaspeții au deschis scorul prin Milosavljevic (45+1). La doar un minut distanță, brazilianul Jaja a restabilit egalitatea, iar compatriotul său Lele a liniștit lucrurile în minutul 58.

Golul care a închis tabela a fost reușit de Dragomir, în minutul 88. Internaționalul român a profitat de o eroare în defensiva adversă, a scăpat singur cu celebrul portar mexican Guillermo Ochoa și l-a executat cu un lob de toată frumusețea. Apoi, mijlocașul român a fost înlocuit chiar înainte de intrarea în minutele de prelungire.

ADVERTISEMENT
Cu scorul general de 5-2, Pafos a acces în finala Cupei Ciprului. Adversara din ultimul act se va decide după ”dubla” în care se vor confrunta Apollon Limassol și APOEL Nicosia.

ADVERTISEMENT
Unde ar vrea Dragomir să joace

Transferat la Pafos în vara anului 2021, Vlad Dragomir a ”explodat” în acest sezon. El a jucat 48 de meciuri în toate competițiile pentru campioana en-titre a Ciprului, semnând 6 goluri și 3 pase decisive. Una dintre reușite a fost realizată în partida cu Slavia Praga, din ultima etapă a fazei principale din Champions League.

ADVERTISEMENT

Născut la Timișoara și crescut la academia celor de la Arsenal, mijlocașul român nu a ascuns faptul că și-a dori ca într-o zi să ajungă să evolueze în Premier League și ar accepta pe loc dacă ar primi o ofertă.

”Da, clar îmi doresc să ajung în Premier League. Mai ales după meciul cu Chelsea, mi-am amintit de atmosfera de acolo. Mi-am amintit de calitatea pe care o au jucătorii acolo. Cu siguranță, dacă aș avea o ofertă din Anglia nu aș sta pe gânduri”, a declarat el, la începutul anului.

ADVERTISEMENT

Dragomir, pe radarul lui Gigi Becali

Evoluțiile bune avute în Cipru l-au propulsat pe Vlad Dragomir și la echipa națională a României. Mijlocașul a impresionat la partida câștigată cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, iar Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAa vrut să-l aducă la FCSB.

”(n.r. – L-ați vrut pe Vlad Dragomir la FCSB?) E posibil, mi se pare că Mihai (n.r. – Mihai Stoica) știe. Mi se pare că l-am vrut, a și negociat ceva, a vorbit ceva. Juca în Anglia, la Arsenal. A vorbit Mihai ceva cu el, dar nu am putut să îl luăm, nu știu ce bani cereau ăia. E o poveste”, a spus Becali.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
