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După ce a fost desemnat erou în Cipru, Vlad Dragomir a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Fotbalistul român care evoluează pentru Pafos de 5 ani a uimit cu afirmația sa. Ce a vrut să spună, de fapt, jucătorul.

Vlad Dragomir, cuvinte speciale după AEK Larnaca – Pafos 0-1

Vlad Dragomir (27 ani) este omul momentului în Cipru, după ce a obținut o victorie semnificativă în carieră. Mijlocașul român , în partida a doua, la doar două minute după ce a fost introdus pe teren. Stătuse pe banca de rezervă, însă așteptarea i-a adus o mare reușită.

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A fost imediat considerat eroul echipei sale, finalul meciului ducând formația pe primul loc în clasamentul cipriot. Internaționalul român a dat lovitura imediat ce a primit o centrare în careul mic și l-a învins pe portarul Alberto Paleari din câțiva metri. Grație acestui moment a dorit să transmită un mesaj puternic.

S-a folosit de cuvinte simple, dar speciale pentru a descrie experiența de pe teren. Cariera în plină ascensiune nu este singurul aspect pe care fotbalistul îl are în vedere, ci și familia. Are o relație amoroasă cu o tânără care i-a dăruit doi băieți. Alexandra Kourtidou este o femeie originară chiar din orașul în care joacă românul.

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„Momentele au fost frumoase în ultima vreme”, a notat Vlad Dragomir, pe contul oficial de Instagram. Această postare este însoțită de o serie de fotografii cu aleasa inimii sale, dar și cu cei doi copii. Mijlocașul demonstrează că este un familist convins care beneficiază de un sprijin uriaș din partea persoanelor dragi.

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Peste 1.300 de persoane au apăsat butonul de Like, printre care și Ianis Hagi. Mai mult decât atât, internaționalul român a primit multe comentarii care fac trimitere atât la cariera sportivă, cât și la viața privată. „Bravo, îți doresc cât mai multe goluri”, este mesajul primit de fotbalist pe aceeași rețea de socializare.

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Vlad Dragomir, pe culmile succesului la Pafos

În ultimele sezoane petrecute la Pafos, Vlad Dragomir a arătat că are potențial. Recent, . Din vara lui 2021 îmbracă tricoul formației din Cipru, iar până acum a evoluat în 214 de meciuri pentru formație. A marcat 25 de goluri pentru echipa din „Insula Afroditei” și a dat 15 pase decisive. În meciul AEK Larnaca – Pafos a oferit primul gol marcat în acest campionat.

Potrivit Transfermarkt, românul are o cotă de piață care se ridică la valoarea de 2,2 milioane de euro. În altă ordine de idei, mijlocașul a mai evoluat și la alte echipe. A avut contract cu ACS Poli Timișoara (2014–2015), unde a debutat la seniori. După ce a plecat în străinătate Vlad Dragomir a semnat cu Arsenal, Perugia (2018–2021) și Virtus Entella (2021).

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