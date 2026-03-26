Vlad Dragomir, extrem de liniștit înainte de Turcia – România: „Știm totul despre ei, nu ne facem griji”

Vlad Dragomir (26 de ani) a fost titularizat de Mircea Lucescu la meciul Turcia – România de joi seară de la Istanbul, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. El a fost ales să joace în mijlocul terenului alături de Ianis Hagi și Răzvan Marin. Așadar, „Il Luce” a decis să meargă pe o formulă fără închizător, singura variantă în acest sens fiind constituită de Vladimir Screciu.

Ce a declarat Vlad Dragomir cu puțin timp înainte de Turcia – România

Cu puțin timp înainte de startul partidei de pe stadionul lui Beșiktaș, fotbalistul de la Pafos a oferit o scurtă declarație pentru deținătorul drepturilor de televizare a jocului în România. Cu această ocazie, el s-a arătat destul de sigur pe forțele sale și ale coechipierilor lui. A explicat că în perspectiva acestui meci a fost făcută o analiză amplă a adversarului, sub coordonarea lui Mircea Lucescu în mod evident.

Așadar, mijlocașul a subliniat că turcii nu au secrete pentru „tricolori”, astfel încât fotbaliștii naționalei României știu exact la ce să se aștepte la această partidă, chestiune menită bineînțeles să crească și implicit pentru o calificare în finala barajului de accedere la Cupa Mondială.

Cu cine joacă România în finala barajului pentru Cupa Mondială dacă trece de Turcia

În acest scenariu, România ar urma să joace pe 31 martie cu , joc care a fost programat de UEFA să se dispute tot joi seară, însă cu începere de la ora României 21:45. Revenind la Vlad Dragomir, înainte de Turcia – România el a mai vorbit și despre faptul că a fost trimis de Mircea Lucescu la această partidă într-un rol puțin mai defensiv față de cel obișnuit pentru el. Chiar și în aceste condiții însă, mijlocașul a transmis că nici această chestiune nu reprezintă o problemă pentru el.

„Pentru asta ne pregătim, așteptăm meciurile astea. A venit momentul. Va fi un meci greu, dar frumos. I-am analizat bine, știm totul despre ei, deci nu avem nicio grijă din punctul ăsta de vedere. (n.r. E o poziție nouă cea de închizător pentru tine?) E o poziție bună pentru mine. Am jucat acolo la Pafos în Champions League, de multe ori am jucat mai în spate. Nu am niciun fel de problemă. Avem nevoie de multă inimă în seara asta. Atât pe teren, cât și în tribună”, a spus Vlad Dragomir la Prima TV, cu puțin timp înainte de startul meciului.