Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos! Cum a marcat românul al patrulea gol la rând în campionat. Video

Pafos, avându-l pe Vlad Dragomir în centrul mijlocului terenului, scrie istorie, calificându-se pentru prima dată în „Faza Ligii” UEFA Champions League. Mijlocașul român a jucat toate minutele în partidele de la „masa bogaților”, iar evoluțiile sale solide se văd și în campionatul cipriot.

Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos

Vlad Dragomir a ajuns cu Pafos pentru prima oară în istorie în „Faza Ligii” UEFA Champions League în acest sezon. Românul este extrem de apreciat la campioana Ciprului, iar acest lucru se vede în numărul de minute bifate.

Integralist în toate cele trei partide din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Vlad Dragomir a fost chiar căpitan în ultimul duel al ciprioților din competiție, cel cu Kairat Almatî. Mai mult decât atât, , însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Vlad Dragomir nu este extrem de important doar în Liga Campionilor, ci și în campionat, acolo unde impresionează constant. , mijlocașul s-a „răzbunat” în competiția internă.

Românul, la al patrulea gol consecutiv în campionatul cipriot

Pe lângă evoluțiile foarte bune din UEFA Champions League, Vlad Dragomir reușește să fie extrem de eficient și în campionatul cipriot, românul ajungând la patru goluri marcate în ultimele patru partide.

Ultimul a fost marcat în fața lui AEL Limassol. Vlad Dragomir a deschis scorul pe tabelă în minutul 5, românul sărind perfect la o centrare a unui coleg, declanșând astfel nebunia din tribune.

Cu această reușită, mijlocașul a mai demonstrat încă o dată că merită să fie prezent la echipa națională.

Golul reușit în fața lui AEL Limassol este al patrulea consecutiv de mijlocașul român în campionatul din Cipru. Vlad Dragomir a punctat și în precedentele trei partide, cu Omonia, Achnas și AEK Larnaca.

Dragomir, pe lista convocărilor lui Mircea Lucescu

Evoluțiile bune ale lui Dragomir de la echipa de club au fost răsplătite de Mircea Lucescu. Mijlocașul a fost titular în România – Austria, iar „Il Luce” l-a inclus pe lista preliminară pentru meciurile din luna noiembrie.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).