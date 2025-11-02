Sport

Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos! Cum a marcat românul al patrulea gol la rând în campionat. Video

Vlad Dragomir își menține forma excelentă de la Pafos! Mijlocașul român a reușit să deschidă scorul în ultima etapă, contra AEL Limassol, din campionatul Ciprului.
Iulian Stoica
02.11.2025 | 19:59
Vlad Dragomir forma de senzatie la Pafos Cum a marcat romanul al patrulea gol la rand in campionat Video
ULTIMA ORĂ
Vlad Dragomir, un nou gol marcat pentru Pafos. Sursă foto: Facebook Pafos
ADVERTISEMENT

Pafos, avându-l pe Vlad Dragomir în centrul mijlocului terenului, scrie istorie, calificându-se pentru prima dată în „Faza Ligii” UEFA Champions League. Mijlocașul român a jucat toate minutele în partidele de la „masa bogaților”, iar evoluțiile sale solide se văd și în campionatul cipriot.

Vlad Dragomir, formă de senzație la Pafos

Vlad Dragomir a ajuns cu Pafos pentru prima oară în istorie în „Faza Ligii” UEFA Champions League în acest sezon. Românul este extrem de apreciat la campioana Ciprului, iar acest lucru se vede în numărul de minute bifate.

ADVERTISEMENT

Integralist în toate cele trei partide din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Vlad Dragomir a fost chiar căpitan în ultimul duel al ciprioților din competiție, cel cu Kairat Almatî. Mai mult decât atât, românul a și punctat în duelul împotriva Kairat Almatî, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Vlad Dragomir nu este extrem de important doar în Liga Campionilor, ci și în campionat, acolo unde impresionează constant. Proaspăt eliminat din Cupa Ciprului, mijlocașul s-a „răzbunat” în competiția internă.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Românul, la al patrulea gol consecutiv în campionatul cipriot

Pe lângă evoluțiile foarte bune din UEFA Champions League, Vlad Dragomir reușește să fie extrem de eficient și în campionatul cipriot, românul ajungând la patru goluri marcate în ultimele patru partide.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona

Ultimul a fost marcat în fața lui AEL Limassol. Vlad Dragomir a deschis scorul pe tabelă în minutul 5, românul sărind perfect la o centrare a unui coleg, declanșând astfel nebunia din tribune.
Cu această reușită, mijlocașul a mai demonstrat încă o dată că merită să fie prezent la echipa națională.

Golul reușit în fața lui AEL Limassol este al patrulea consecutiv de mijlocașul român în campionatul din Cipru. Vlad Dragomir a punctat și în precedentele trei partide, cu Omonia, Achnas și AEK Larnaca.

ADVERTISEMENT

Dragomir, pe lista convocărilor lui Mircea Lucescu

Evoluțiile bune ale lui Dragomir de la echipa de club au fost răsplătite de Mircea Lucescu. Mijlocașul a fost titular în România – Austria, iar „Il Luce” l-a inclus pe lista preliminară pentru meciurile din luna noiembrie.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Rezultate SuperLiga, etapa 15. FC Hermannstadt – Oțelul 1-3. Remontada pe „Municipalul” din...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. FC Hermannstadt – Oțelul 1-3. Remontada pe „Municipalul” din Sibiu. Cum arată clasamentul
Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de top după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 3 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Universitatea Craiova – Rapid
Jannik Sinner a câștigat primul său Masters la Paris! Avem un nou lider...
Fanatik
Jannik Sinner a câștigat primul său Masters la Paris! Avem un nou lider ATP
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!