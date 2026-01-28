Sport

Vlad Dragomir, gol fabulos în Champions League! Cum a marcat internaționalul român. Video

Vlad Dragomir a marcat primul său gol în Champions League! Internaționalul român a deschis scorul în Pafos - Slavia Praga
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.01.2026 | 22:27
Vlad Dragomir, primul gol în Champions League. Foto: captură X
Vlad Dragomir, primul gol în Champions League. Foto: captură X
Vlad Dragomir a fost titular și în meciul pe care Pafos l-a jucat pe teren propriu cu Slavia Praga în ultima etapă a fazei principale din Champions League. Internaționalul român chiar a reușit să și marcheze în această partidă, fiind prima sa reușită de acest gen în competiți supremă la nivel de cluburi.

Vlad Dragomir, gol în Pafos – Slavia Praga din Champions League!

În minutul 17, mijlocașul crescut de Arsenal a reușit să puncteze cu un șut foarte puternic cu piciorul stâng de la mare distanță, care nu i-a dat portarului advers nicio șansă de intervenție. Mingea s-a dus direct în vinclu. (AICI VIDEO)

În acest meci, Vlad Dragomir a jucat pe poziția de extremă stânga, una pe care a mai evoluat de-a lungul timpului la Pafos, chiar dacă la bază el este mijlocaș central. Cum s-au prezentat cele două echipe la această partidă:

Pafos (4-3-3): Gorter- Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas- Orsic, Pepe, Quina- Jaja, Anderson, Dragomir; Rezerve: Petrou, Michael, Goldar, Bassouamina, Dimata, Sema, Langa, Michael, Fountoura; Absenți: Sunjic (suspendat); Antrenor: Albert Celades. 

Slavia Praga (3-4-3): Stanek- Zima, Ogbu, Chaloupek- Doudera, Sadilek, Dorley, Mbodji- Cham, Prekop, Provod; Rezerve: Markovic, Rezek, Hashioka, Kusej, Sanyang, Chytil, Boril, Chory, Schranz, Naskos, Pikolon, Pitak; Antrenor: Jindrich Trpisovsky. 

  • 26 de ani are Vlad Dragomir
  • 2.000.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Vlad Dragomir pe Transfermarkt
  • 5 meciuri a adunat până acum Vlad Dragomir la naționala României, fără gol marcat
