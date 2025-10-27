Vlad Dragomir, pe val la Pafos! A marcat al treilea gol consecutiv în campionatul cipriot

ADVERTISEMENT

Pafos, cu Vlad Dragomir la mijlocul terenului, reușește să facă istorie, echipa ajungând în premieră în „Faza Ligii” UEFA Champions League. Fotbalistul român a fost integralist în meciurile disputate la „masa bogaților”, iar forma foarte bună se reflectă și în campionatul cipriot.

Vlad Dragomir, pe val la Pafos

Vlad Dragomir a ajuns cu Pafos în premieră în UEFA Champions League în acest sezon. Românul este extrem de apreciat la campioana Ciprului, iar acest lucru se vede în numărul de minute bifate.

ADVERTISEMENT

Integralist în toate cele trei partide din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Vlad Dragomir a fost chiar căpitan în ultimul duel al ciprioților din competiție, cel cu Kairat Almatî.

Mai mult decât atât, . Vlad Dragomir nu este extrem de important doar în Liga Campionilor, ci și în campionat, acolo unde impresionează constant.

ADVERTISEMENT

Românul, la al treilea gol consecutiv în campionatul cipriot

Pe lângă evoluțiile foarte bune din UEFA Champions League, Vlad Dragomir reușește să fie decisiv în campionatul cipriot, românul ajungând la trei goluri marcate în ultimele trei partide.

ADVERTISEMENT

Ultimul a fost marcat în fața liderului din Cipru, Omonia. Vlad Dragomir a deschis scorul pe tabelă în minutul 14, după ce a reluat perfect o centrare trimisă în fața porții. Ei bine, Pafos a pierdut în cele din urmă, gazdele duelului marcând golul victoriei în minutul 90+5, după un penalty.

Golul reușit în fața lui Omonia este al treilea consecutiv de mijlocașul român în campionatul din Cipru. Vlad Dragomir a punctat și în și .

ADVERTISEMENT

Dragomir, pe lista convocărilor lui Mircea Lucescu

Evoluțiile bune ale lui Dragomir de la echipa de club au fost răsplătite de Mircea Lucescu. Mijlocașul a fost titular în România – Austria, iar „Il Luce” l-a inclus pe lista preliminară pentru meciurile din luna noiembrie.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI