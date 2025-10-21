Sport

Vlad Dragomir, gol anulat în Kairat Almatî – Pafos. Internaționalul român a irosit și o mare ocazie

Vlad Dragomir a marcat un gol norocos în meciul Kairat Almatî - Pafos. Reușita sa a fost însă anulată în mod corect după intervenția arbitrilor din camera VAR.
Iulian Stoica
21.10.2025 | 21:19
Vlad Dragomir gol anulat in Kairat Almati Pafos Internationalul roman a irosit si o mare ocazie
ULTIMA ORĂ
Vlad Dragomir, ratare incredibilă în Kairat Almatî - Pafos. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Vlad Dragomir este unul dintre cei mai în formă fotbaliști români din acest moment. Mijlocașul impresionează la Pafos, iar în meciul cu Kairat Almatî, din UEFA Champions League, a fost foarte aproape de deschiderea scorului.

UPDATE: motivul pentru care s-a anulat golul lui Dragomir

Mijlocașul român al lui Pafos, Vlad Dragomir, a marcat cu mult noroc un gol în minutul 72 al partidei din deplasare cu Kairat Amatî, dar reușita sa a fost anulată în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Internaționalul român a șutat superb de la 16 metri, mingea s-a dus direct în transversală, iar apoi l-a lovit în spate pe portarul Temirlan Anarbekov și a intrat în poartă. Bucuria ciprioților a fost de scurtă durată, deoarece golul a fost anulat din camera VAR pentru o poziție de ofsaid a lui Dragomir.

Dragomir, aproape de gol în Kairat Almatî – Pafos

Juan Carlos Carcedo, antrenorul de la Pafos, are o relație specială cu Vlad Dragomir, iar acest lucru s-a văzut în partida cu Kairat Almatî, din UEFA Champions League. Tehnicianul nu doar că l-a trimis pe Dragomir în teren, ci i-a oferit și o mare responsabilitate, anume banderola de căpitan al echipei.

ADVERTISEMENT
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Digi24.ro
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei

Interesant este faptul că antrenorul spaniol i-a acordat în premieră banderola lui Dragomir, mai ales într-un meci extrem de important. Încrederea lui Juan Carlos Carcedo era foarte aproape să fie răsplătită cu un gol.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro

În minutul 34 al meciului Kairat Almatî – Pafos, Vlad Dragomir a primit o pasă ideală în careu, însă nu a putut să îl învingă pe portarul advers. Mijlocașul român nu a putut prelua corect mingea și astfel că Anarbekov a avut timp să iasă la întâmpinare.

Vlad Dragomir, aproape de gol
Vlad Dragomir, aproape de gol. Sursă foto: captură TV

Pafos, în 10 oameni din minutul 3

Partida cu Kairat Almatî a început cum nu se poate mai prost pentru Pafos. În minutul 3 al întâlnirii, Correia a văzut direct cartonașul roșu după un fault violent asupra unui adversar.

ADVERTISEMENT

Eliminarea lui Correia a cântărit enorma în economia primei reprize, Pafos fiind nevoită să se apere și să încerce să atace doar pe contra-atac. Strategia a funcționat în primul act, însă depinde cât vor putea duce fizic duelul jucătorii formației cipriote, Almatî având un fotbalist în plus încă din debutul jocului.

Care este cota de piață a lui Vlad Dragomir

De la momentul transferului la Pafos, cariera lui Vlad Dragomir a luat o turnură neașteptată. Mijlocașul este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Juan Carlos Carcedo și acest lucru se reflectă în cota sa de piață.

Dragomir este cotat de site-urile de specialitate la 2 milioane de euro, iar evoluțiile sale bune îl vor propulsa cu siguranță la o majorare a evaluării experților. De menționat este faptul că mijlocașul este doar al doilea român, după Dennis Man, care evoluează în „Faza Ligii” UEFA Champions League, Radu Drăgușin nefiind pe lista lui Tottenham pentru această competiție.

  • 2 milioane de euro este cota lui Vlad Dragomir
  • 165 de meciuri, 19 goluri și 10 pase decisive a acumulat mijlocașul pentru Pafos
Cristi Chivu îl dorește la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordănescu!...
Fanatik
Cristi Chivu îl dorește la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordănescu! Joacă la o rivală din Serie A
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li...
Fanatik
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li s-au tăiat picioarele! A fost ireal”
Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își...
Fanatik
Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își bat joc de deciziile instanței”. Mesaj ferm pentru ministrul Apărării. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BREAKING | E gata: CFR Cluj și-a găsit un nou antrenor! Cine și-a...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: CFR Cluj și-a găsit un nou antrenor! Cine și-a dat acordul să vină în Gruia în locul lui Mandorlini
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!