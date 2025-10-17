Sport

Vlad Dragomir, gol superb în Cipru! David Luiz a înscris și el pentru Pafos. Video

Vlad Dragomir a marcat al treilea gol al celor de la Pafos în victoria clară contra lui Ethinkos Achna, 4-0. Fostul star de la Chelsea și PSG, David Luiz, a înscris și el pentru echipa mijlocașului român.
Vlad Dragomir gol superb in Cipru David Luiz a inscris si el pentru Pafos Video
Vlad Dragomir a înscris pentru Pafos în partida cu Ethnikos Achna. FOTO: X

Vlad Dragomir a revenit la echipa de club, Pafos, după ce a impresionat în tricoul naționalei României la meciul câștigat cu 1-0 contra Austriei. Deși a fost introdus în minutul 81 al partidei cu Ethnikos Achna, mijlocașul român a reușit să înscrie un gol frumos.

Vlad Dragomir a înscris din nou pentru Pafos

Pafos și-a respectat statutul de favorită în meciul disputat pe teren propriu contra celor de la Ethnikos Achna. Gazdele au deschis scorul în minutul 17, prin David Luiz. Fostul fundaș de la Chelsea și PSG, care a semnat în această vară cu Pafos, a punctat în minutul 17, cu o lovitură de cap după un corner.

Portughezul Domingos Quina a dublat avantajul celor de la Pafos în minutul 47, iar ultimele două reușite au sosit spre final. Intrat pe teren în minutul 81, chiar în locul lui David Luiz, Vlad Dragomir a punctat patru minute mai târziu cu un șut frumos de la distanță. În fine, scorul final a fost stabilit în minutul 89, de Anderson Silva. Este a doua etapă la rând în care înscrie mijlocașul român, acesta marcând și în victoria cu AEK Larnaca.

Vlad Dragomir nu a fost însă singurul român care a intrat pe teren în acest duel. În minutul 78, și-a făcut apariția pe gazon pentru echipa oaspete Mihail Marinescu, un mijlocaș ofensiv de 20 de ani. Născut la București, fotbalistul are triplă cetățenie, română, greacă și engleză. Acesta a trecut prin academiile cluburilor Chelsea și Fulham, Ethnikos Achna fiind prima formație pentru care evoluează la nivel de seniori.

Giovanni Becali a ales între Vlad Dragomir și Răzvan Marin

Deși Vlad Dragomir a avut o evoluție apreciată în meciul naționalei cu Austria, Giovanni Becali e de părere că acesta nu va reuși să se impună ca titular în fața lui Răzvan Marin. „Tu îl compari pe Răzvan Marin cu ăsta de la Pafos, cu Vlad. E no name! Dragomir este no name pentru naționala României.

A jucat, dar o să îl vedem mai departe. Vlad Dragomir e un jucător normal. Joacă la Pafos… Nu îl văd un jucător peste Răzvan Marin, never. Eu zic că Răzvan Marin nu este eliminat de la echipa națională. El joacă la Atena, ăla la Pafos”, a afirmat celebrul impresar în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce urmează în Champions League pentru Vlad Dragomir și Pafos

Pafos a debutat în grupa de Champions League cu un rezultat pozitiv, 0-0 pe terenul celor de la Olympiacos, înainte de a fi „spulberată” de Bayern Munchen cu 5-1 în etapa a doua. Pentru formația lui Vlad Dragomir urmează însă poate cel mai accesibil meci din Liga Campionilor.

Marți, de la ora 19:45, Pafos va juca în deplasare pe terenul celor de la Kairat Almaty, singura participantă din faza ligii care a avut un coeficient mai scăzut decât campioana Ciprului. Gruparea din Kazahstan a înregistrat două eșecuri clare până acum în Champions League, 1-4 cu Sporting și 0-5 cu Real Madrid.

