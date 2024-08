Vlad Dragomir vrea să-și ia cetățenia cipriotă. Cine l-a convins pe fotbalistul lui Pafos să facă acest pas

Vlad Dragomir (25 de ani), mijlocașul român de la Pafos, , se simte ca acasă în Cipru. Fotbalistul născut la Timișoara și-a întâlnit iubirea pe Insula Afrodita și este decis să se stabilească în Cipru.

Vlad Dragomir vrea să-și ia cetățenia cipriotă

Vlad Dragomir s-a căsătorit în 2022 cu Alexandra Kourtidou, o tânără din Pafos, studentă în domeniul afacerilor la Neapolis University. Fotbalistul român a devenit tătic în urmă cu 10 luni. Alexandra i-a dăruit fostului internațional de tineret un băiețel, iar presa locală a scris că Vlad Dragomir ar urma să demareze procedurile pentru obținerea cetățeniei cipriote.

”S-a îndrăgostit în Cipru, are un copil cu partenera sa cipriotă, și-a întemeiat familia, s-a stabilit definitiv la Pafos. Următorul pas pentru Vlad Dragomir? Initierea procedurilor pentru obținerea cetățeniei cipriote”, a menționat site-ul . Papos este un oraș situat în partea de vest a Ciprului, cu o populație de circa 32.000 de locuitori.

Anul trecut în iunie, Vlad Dragomir și-a prelungit contractul cu Pafos până la 31 mai 2026. Mijlocașul central român este foarte apreciat la echipa a cărui . Tricolorul a contribuit cu un , scor 3-0, împotriva Omoniei Nicosia.

Vlad Dragomir, propus la naționala României de antrenorul lui Pafos

Fostul wonderkid de la Arsenal Londra și-a trecut numele pe lista marcatorilor lui Pafos și în Europa League. Vlad Dragomir a reușit un golazo în manșa retur cu Elfsborg din turul 2 din preliminariile, însă formația cipriotă a fost eliminată din UEL cu scorul general de 2-8.

Antrenorul lui Pafos, Juan Carlos Carcedo (51 de ani), a declarat la conferința de presă premergătoare meciulul tur cu CFR Cluj, din Gruia, că Vlad Dragomir merită să fie convocat de Mircea Lucescu la naționala României.

”Vlad Dragomir este un fotbalist excelent, un copil excelent și unul dintre căpitanii noștri. Merită să fie la naționala României”, a spus antrenorul lui Pafos, potrivit site-ului cipriot .

Vlad Dragomir, jucător de bază la Pafos, nu a fost inclus de Mircea Lucescu pe cărora le-au fost trimise telegrame preliminare de convocare pentru meciurile cu Kosovo și Lituania, programate pe 6 septembrie, respectiv 9 septembrie, în debutul Ligii Națiunilor 2024.

Vlad Dragomir s-a simțit nedreptățit în mandatul lui Edi Iordănescu

Vlad Dragomir, care a jucat la toate loturile de juniori și tineret ale României, visează să îmbrace și tricoul primei reprezentative. În noiembrie 2022, impresarul său, Cătălin Sărmășan, a criticat selecția lui Edi Iordănescu și considera că Dragomir ar merita să fie convocat. Fotbalistul a susținut că i se face o nedreptate.

”Mi se pare o reacție corectă ca impresar. Și eu aș fi procedat la fel, e normal să îți susții jucătorii când simți și ești convins că se face o nedreptate.

Da, este și părerea mea și o argumentez. Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani.

Dacă am fi avut o națională cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic. Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu când am avut 32 de prezente într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treabă, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face cu responsabilitate și mândrie pentru țara mea”, a declarat Vlad Dragomir, citat de .

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Vlad Dragomir, conform transfermarkt

este cota de piață a lui Vlad Dragomir, conform transfermarkt 2 ani a jucat Vlad Dragomir la echipele de tineret U18 și U23 ale lui Arsenal Londra, între 1 iulie 2016 și 4 august 2018

a jucat Vlad Dragomir la echipele de tineret U18 și U23 ale lui Arsenal Londra, între 1 iulie 2016 și 4 august 2018 115.000 de euro a plătit Arsenal Londra pentru a-l transfera pe Vlad Dragomir de la Poli Timișoara, în 2014