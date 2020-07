Vlad Dragulin a avut parte de clipe memorabile în Vama Veche, unde s-a îmbătat crunt și a adormit în fața unei clătitării din stațiunea de pe litoral.

Mai mulți fani s-au fotografiat cu el în timp ce era amețit de licoarea lui Bachus.

El nu-și mai aduce aminte nimic, pentru că se afla într-o stare de ebrietate avansată, iar dimineața s-a trezit într-o cazare necunoscută, înjurat de proprietarul locației.

Vlad Drăgulin, beat în Vama Veche

Actorul care îl interpretează pe Malone în seria Băieți de Oraș, emisiunea În Puii Mei, de la Antena 1, a dezvăluit într-un vlog cu Mihai Bendeac despre unul dintre cele mai rușinoase episoade pe care le-a trăit în toată viața lui.

Chiar cu puțin timp după ce a devenit persoană publică, Vlad Drăgulin a avut parte de clipe memorabile în Vama Veche.

El și prietenii lui s-au distrat pe cinste până dimineață, căci voiau să vadă răsăritul soarelui la celebra cafenea Stuf din Vama Veche, locul unde toți ascultătorii de muzică rock se întâlnesc dimineața după petrecerile de seară, ori, pur și simplu rămân acolo cu zilele.

Așa s-a întâmplat și cu Vlad Drăgulin, care a băut până nu a mai știut de el. Acesta povestește cum prietena lui a primit poze cu el dormind în picioare chiar în fața unei clătitării. Mai apoi, oamenii s-au pozat cu el beat.

Dimineața, el s-a trezit într-o cazare necunoscută, cu proprietarul locației înjurându-l de mama focului. ” În Vamă am dormit în picioare, în fața unei clătitării. Am băut, s-a rupt filmul, m-am trezit într-o cazare cu mulți oameni tineri, trezit de un moș care mă înjura. A venit o fată la Anca și i-a zis că al tău coleg doarme în fața clătitării. Dormeam ca un cal și lumea făcea poze cu mine. Sunt și poze cu mine când dormeam pe jos.

Malone din Băieți de Oraș a mai avut și alte experiențe de acest gen. ” Nu mai beau. Am făcut asta de la 24 la 27, când am luat toate cluburile din Centrul Vechi, am băut paharul ăla până la epuizare, am făcut și gastrită. Cumva mă confrunt cu criza vârstei de 30 de ani. Eu nu sunt băutor real. O dată am ieșit din Centrul Vechi pe sus. ”, a declarat colegul lui Bendeac în vlogul de pe Youtube.

Actorul Vlad Michelin Drăgulin este născut în 1990, a urmat cursurile Liceului de Arte „Margareta Sterian” din Buzău, iar în 2012 a terminat Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. De când l-a descoperit, Mihai Bendeac l-a băgat pe Vlad în mai toate emisiunile sale. Nu de puțin ori, actorul de comedie a declarat că Malone se numără printre cei mai talentați tineri din domeniu.