Vlad Enăchescu, mega-interviu despre CSM Bucureşti! Cine va fi noul antrenor, adevărul despre demiterea lui Adi Vasile, ce buget au “tigroaicele” şi situaţia Cristinei Neagu. Exclusiv

CSM Bucureşti este cel mai important club din handbalul românesc. Cu un buget anual de 3,8 milioane de euro, CSM Bucureşti a câştigat titlul în ultimele două sezoane, dar s-a oprit pentru a cincea oară la rând în sferturile Ligii Campionilor, antrenorul

Vlad Enăchescu, mega-interviu despre CSM Bucureşti!

Vlad Enăchescu, şeful secţiei de handbal de la CSM Bucureşti, a vorbit într-un mega interviu FANATIK despre mai multe subiecte de interes: cine va fi noul antrenor al echipei, ce impact au alegerile asupra viitorului de la CSM Bucureşti, adevărul despre demiterea lui Adi Vasile, dar şi , intrată în ultimul an de contract.

Vlad, în primul rând, cum caracterizezi tu sezonul precedent la CSM București?

– L-aș pune la pachet, cu sezonul anterior și au fost două sezoane foarte bune. Ar fi fost excepţionale dacă am fi obţinut calificarea în Final Four. Dar au fost nişte sezoane foarte bune şi am să şi justific. În primul rând, concurenţa pe plan intern şi internaţional este în creştere evidentă: financiar, valoric, din toate punctele de vedere. Doi la mână, avem, hai să nu zic cel mai puternic campionat intern, dar în primele două-trei din Europa la ora actuală. Iar faptul că timp de două sezoane la rând, CSM Bucureşti reuşeşte să câştige într-un mediu concurenţial foarte bun, toate trofeele, având o singură înfrângere, nu e puţin lucru.

Mai mult decât atât, ori de câte ori CSM joacă în Liga Florilor cu o echipă de top sau din subsol, dorinţa adversarilor este de a da maximum în aceste partide. Şi fiecare meci pentru CSM este ca o finală pentru oricine. Joacă fără presiune, nu e nicio problemă dacă pierd cu CSM Bucureşti. Ce voiam să subliniez, avem miercuri – sâmbătă, meciuri de intensitate maximă. Toată lumea vrea să bată CSM Bucureşti. Din această perspectivă, spun că este un sezon reuşit, cu foarte multe lucruri bune şi cu această lipsă, calificarea într-un Final Four. Un lucru pe care îl dorim, îl vizualizăm, lucrăm an de an pentru el. Din păcate, nu ne-a ieşit.

“Da, se impunea o schimbare atât pentru echipă, cât şi pentru Adi Vasile”

Vara asta aţi făcut o schimbare importantă. A fost dat afară Adi Vasile de la cârma echipei. El a fost foarte criticat în spaţiul public. Ţie, personal, ţi s-a părut că e binevenită o schimbare?

– Adi Vasile nu este nici pe departe unicul vinovat pentru ratarea calificării în Final Four. Atunci când analizăm prestaţia unui om, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să ne uităm la toate aspectele, nu doar la cele emoţionale. Eu pot să vă spun că, dacă Adi reuşeşte în două sezoane consecutive să câştige toate trofeele şi să piardă un singur meci, nu e puţin lucru. Clubul ăsta nu a mai reuşit doi ani consecutivi atât de buni în toată istoria.

După primul meu sezon şi al Cristinei Vărzaru ca manageri ai acestei formaţii, am pierdut patru meciuri: două grupe în Champions League şi două cu Esbjerg în sferturile de finală. Când te uiţi la acest scenariu, nu poţi să spui… E ca şi cum i-ai spune unui copil: “N-ai luat 10, ai luat 9 sau 8,50”. Nu înseamnă că ai făcut prost, că eşti corigent. Cum să facem de la 8,50 să ajungem la 9,50 sau 10.

Noi mergem la început de sezon şi la final de sezon cu propunerea strategiei. Sunt materiale stufoase, cu materiale, statistici. Intră partea handbalistică, logistică, marketing, etc. Când le-am pus pe toate pe masă nu am putut să spunem că doar Vasile e vinovat că s-a ratat calificarea în Final Four (n.r. în 2023 cu Esbjerg). Am mers mai departe, iar în următorul sezon, când ne-am făcut planurile, am spus că suntem într-o zonă de presiune în care oamenii aşteaptă.

Dacă anul ăsta nu vom reuşi să bifăm şi chestia asta (n.r. Final Four) va fi greu să continuăm în această formulă. Practic, da, se impunea o schimbare atât pentru echipă, cât şi pentru Adi Vasile. Ajungând în buza acelei chestiuni pe care nu poţi să o atingi, trebuie să dai şi tu un reset. Să încerci o altă abordare.

“Lucrurile astea au fost discutate cu Adi, ştiam de la începutul sezonului”

Înţeleg că a fost o şedinţă furtunoasă după înfrângerea cu Metz…

– Nu a fost nicio şedinţă furtunoasă. Nimic nu e furtunos la noi, nu are de ce. Lucrurile astea se ştiau de la bun început. Aici iar e o speculaţie rostogolită în social media. Noi am dat în luna noiembrie un comunicat oficial în care s-a spus foarte clar că Adrian Vasile are obiectiv de calificare în Final Four, altfel, contractul lui se opreşte. De ce crezi că ar fi fost nevoie de o discuţie furtunoasă?

Lucrurile astea au fost discutate cu Adi, ştiam de la începutul sezonului. Le discutasem. Nu cred în schimbările de pe o zi pe alta. Ele nu aduc nimic bun decât pentru o zi sau două. Pompierismele astea nu sunt realizabile în timp. Dacă lucrurile astea se ştiau din septembrie anul trecut, nu exista motiv pentru furtună. Ce nu convine altora, că noi nu ieşim public, nu declarăm, nu facem cum vor unii să facă, nu e niciun război. Lucrurile trebuie făcute altfel.

Şi duse la bun sfârşit. După ratarea calificării cu Metz, mai aveam patru meciuri de campionat. Era vreo diferenţă dacă îl schimbam pe Adrian Vasile? În momentul în care îţi construieşti un plan, trebuie să îl duci la bun sfârşit. Nu s-ar fi schimbat nimic. Dar am avut nişte momente bune. Am obţinut prima victorie a lui CSM Bucureşti din istorie la Gyor, pe fondul unui joc foarte bun. Într-adevăr, n-a mai fost aceeaşi prestaţie la Odense.

“Metz, în sine nu cred că a fost mai bună decât noi, dar în dubla manşă au jucat mai bine”

Totuşi, la CSM Bucureşti este acest blestem al sferturilor de finală. Sunt deja cinci ratări consecutive…

– În 2019 nu era încă Adi Vasile. În 2020 nu s-a jucat pentru că a fost pandemia, apoi în 2021 a fost ŢSKA unde au pierdut la un gol în plus în deplasare, a fost prima “dublă” cu Esjberg, pierdută la un gol în dublă manşă şi apoi din nou cu Esjberg, când au fost mai buni decât noi, iar acum cu Metz, în care am simţit că… Metz, în sine nu cred că a fost mai bună decât noi, dar în dubla manşă au jucat mai bine. Nu are rost să ne ascundem, când adversarul e mai bun ca tine, chiar şi în bucăţica aia de acolo… Metz n-a mai putut să repete jocul bun în Final Four.

Şi sportivii ăştia, oricât de mari sunt şi de bine plătiţi, au emoţiile lor. Şi ăia de la Gyor sunt foarte bine plătiţi, asta nu înseamnă că vor câştiga tot. Acum au câştigat meciurile, dar adu-ţi aminte semifinala cu Esbjerg. Dacă iei gol la ultima fază şi mergi în prelungiri… A fost o discuţie de analiză clară la final de sezon. Nu ne-am gândit ce facem. Ştiam deja exact ce facem. Nu am comunicat pentru că trebuia să încheiem sezonul, să luăm medaliile, tricourile şi aveam timp toată vara să finalizăm analizele.

Ce clauză are Adi Vasile: “Îi plătim trei luni salariul plus maximum încă trei dacă nu îşi găseşte un angajament între timp”

S-a vorbit foarte mult de clauza de reziliere a lui Adi Vasile şi cele şase salarii pe care trebuie să le ia după demitere. Aş vrea să clarificăm şi acest aspect…

– S-a creat o isterie şi o minciună rostogolită că i-am fi prelungit contractul lui Adi Vasile acum, când îl dăm afară. Noi, când am ajuns în club, Adi Vasile era în ultimul an de contract, 2022-2023. Noi i-am preungit în 2022 pentru două sezoane: 2024 şi 2025. Noi n-am prelungit acum, când ştim că îl dăm afară. O tâmpenie, o minciună.

Clauza lui Adi Vasile este foarte simplă. Şi la regulamentul Federaţiei spune că dacă dai afară un antrenor trebuie să îi plăteşti 3 luni de zile salariul. El, prin agentul lui, a cerut mai mult. Am acceptat să mai punem încă maximum trei luni doar dacă nu îşi găseşte un alt contract în perioada respectivă. Ştim clar că sunt trei luni de zile pe care le achităm, iar dacă nu îşi găseşte contract, mai achităm un maximum de trei luni.

Şi este un lucru normal. Noi când am semnat contractul, nu ştiam unde ajungem. Că poate eram nemulţumiţi şi voiam să îl dăm afară în noiembrie. E foarte greu să îi spui unui om că îl dai afară în noiembrie şi nu îi dai nimic. Îţi găseşti la vremea respectivă un nou angajament? Indiferent de cum te cheamă. Şi atunci există o protecţie şi un business. Antrenorul este important pentru echipă. E normal să îi dai ceva dacă îl dai afară. Practic, îi plătim trei luni salariul plus maximum încă trei dacă nu îşi găseşte un angajament între timp.

“Va fi un antrenor străin, în proporţie de 90%”

Cine vine în locul lui Adi Vasile?

– Un antrenor pe care sper să îl convingem să ajungă la Bucureşti într-o perioadă scurtă de timp. Va fi antrenor străin, în proporţie de 90%. Antrenori români, din cei disponibili, sunt puţini care credem noi că ar corespunde rigorilor de Champions League. Împreună cu Cristina Vărzaru ne-am setat nişte criterii, ne-am orientat către stilul de antrenor pe care echipa trebuie să îl aibă, aşa cum e construită echipa.

La prima vedere, par multe posibilităţi pe piaţă. Şi nu sunt atât de multe care să se potrivească stilului tău de joc. Avem un nucleu de scandinave, mai degrabă eşti înclinat să mergi într-o zonă de Scandinavia decât Franţa sau Spania. Ca şi concept de joc. Şi atunci încercăm să identificăm. Nu am un nume pe care să îl spun. Suntem aproape de a finaliza o discuţie cu cineva, un antrenor bun, spun eu.

Dar este un context special. Nici antrenorii din handbalul feminin nu sunt foarte mulţi, cu atât mai mult să fie disponibili în momentul de faţă. Dar am identificat nişte variante, am negociat. Cred că vom ajunge la un consens cu unul dintre ei în perioada imediat următoare, într-un context cu totul şi cu totul special. E un an cu Jocuri Olimpice, un an care este complicat pentru echipă. Ăştia buni sunt angrenaţi în anumite direcţii deja, dar cred că până la finalul lunii iunie vom avea o decizie în ceea ce priveşte antrenorul.

“Nu cred că există un nume important al handbalului european pe care să nu-l fi luat în calcul”

Este unul dintre numele vehiculate în presă? S-a scris despre Thorir Hergeirsson, Ole Gustav Gjekstad…

– Niciodată (n.r. cu referire la Hergeirsson). Cum gândim să vorbim despre handbal. Când arunci pe masă un scenariu te gândeşti dacă e cât de cât realizabil. Câte echipe de club a antrenat Hergeirsson în ultimii 20 de ani? Am avut o discuţie cu el, dar nu pentru că ne-am dorit să îl aducem pe el. Am vorbit şi cu Olivier Krumbholz. E normal să avem o relaţie bună cu oamenii ăştia, să ne sfătuim.

Pe de altă parte, nici nu pot să spun dacă ar fi soluţii bune la nivel de club. Dar poţi să ţi-l permiţi? Oamenii ăştia sunt nişte somităţi ale handbalului, dar nu au lucrat niciodată în ultimii 20 de ani la nivel de club. Şi ştim că e o diferenţă club faţă de echipa naţională, sunt două meserii total diferite. Gjekstad e sub contract. Nu cred că există un nume important al handbalului european pe care să nu-l fi luat în calcul. Îmi place să fac lucrurile aşezat şi temeinic. Ori de câte ori trebuie să iei o decizie, trebuie să fii conştient că decizia trebuie să fie cea mai bună în contextul respectiv.

Este vehiculat şi scenariul prin care să se întoarcă Adi Vasile dacă nu găsiţi un antrenor de talia CSM-ului şi aş vrea să îl comentezi…

– Nu ştiu cine a vehiculat şi acest scenariu. Cred că nimeni din conducerea lui CSM Bucureşti a luat în calcul asta. De ce am fi luat decizia din urmă cu ceva vreme? Am spus că se impunea o schimbare şi pentru club şi pentru antrenor. Se impunea o schimbare, dar nu schimbăm? Nu, scenariul este fantasmagoric.

“Şi în mandatul meu precedent, mai scurt, de un sezon, şi acest mandat, nu am avut nicio imixtiune politică”

Ca să schimbăm puţin registrul şi să mergem puţin spre alegeri. Depindea viitorul clubului de alegerile locale?

– Nu ştiu şi nu am trecut niciodată prin filtrul gândirii acest lucru. Şi în mandatul meu precedent, mai scurt, de un sezon, şi acest mandat, nu am avut nicio imixtiune politică. În 2019-2020 era prima doamna Firea, acum e primar Nicuşor Dan. În niciun caz, în niciuna dintre situaţii, pe mine nu m-a întrebat cineva din mediul politic dacă vreau să fac treaba asta. În 2019 eram director la DolceSport, Telekomsport. M-am dus pentru că era superchallenging (trad. foarte provocator) şi voiam să văd cum e treaba asta.

Şi atunci, am luat Supercupa şi, teoretic, am luat şi titlul, care nu s-a mai dat din cauza pandemiei. Iată că acum, doi ani la rând le-am luat pe toate. O să vină şi locul doi sau locul trei, dar momentan, când analizăm prestaţia mea, trebuie să o legăm şi de chestia asta. Că le place unora sau nu. Cred cu tărie că toată nebunia asta este o chestie artificială, să loveşti nu neapărat în CSM Bucureşti ci în cel care ocupă fotoliul de primar.

Vedeam acum, se vorbeşte că primăria Bucureşti ajunge la 2 miliarde de euro. Păi, aşa cum ai ca obiectiv educaţia, sănătatea, cultura, ai o responsabilitate şi în zona de sport. La un buget de două miliarde, clubul CSM Bucureşti cu toate secţiile, cu unul dintre cele mai mari centre de copii şi juniori din România, primeşte în jur de 9 milioane de euro. La un buget de 2 miliarde de euro, 9 milioane este zgomot matematic, îţi dai seama, da?

Suntem printre puţinii care investim peste 3 milioane de euro exclusiv în centrul de copii şi juniori. Există o preocupare pentru sănătate şi sprijinul comunităţii. Copii care fac sport la CSM Bucureşti nu plătesc una de 1 leu. Totul este plătit de CSM Bucureşti. Ăsta e rolul, nu ne lăudăm, dar lucrurile astea trebuie spuse. Banii ăştia nu îi fură nimeni. Şi atunci, nu ştiu cât de mult ar fi depins viitorul de alegeri.

“Ce altă echipă din România din orice disciplină sportivă care are o prestaţie internă şi internaţională mai bună decât CSM Bucureşti? Nu există”

Depinde unde vrei să te poziţionezi. Necalificarea într-un Final Four te poate determina să renunţi la un proiect care generează venituri din zonă privată, spre 1 milion de euro, umple sală de 5000 la meciuri de Champions League, plătitori. Chiar dacă unii spun că avem 14-15 suporteri. Au fost 4200 de plătitori cel mai mult, la meciul cu Esjberg de anul trecut. Echipa generează bani şi imagine din participarea de pe plan european.

Nu în ultimul rând, este echipa care reprezintă modelul şi finalitatea bazei pe care o pregăteşti. Copii vin la handbal pentru că vor să fie o Cristina Neagu, Crina Pintea, Grace Zaadi. Trebuie să ţii şi partea de performanţă obligotariu, ca să fie combustia pentru partea de jos. Şi nu ar trebui să punem totul aşa. Ce altă echipă din România din orice disciplină sportivă care are o prestaţie internă şi internaţională mai bună decât CSM Bucureşti? Nu există.

Echipa asta are 11 ani pe prima scenă şi 9 prezenţe în sferturile de finală din Champions League. În aceşti ani de existenţă pe prima scenă are 7 titluri şi 7 Cupe. Nicio altă echipă de handbal din România, nici Oltchim în perioada fabuloasă, nu a reuşit într-un interval atât de scurt să obţină atât de multă performanţă. De ce să ne uităm la ea ca la o Paria? Să o punem cu prima pagină cu sezonul dezastruos că nu s-a calificat în Final Four?

“Unii oameni din interiorul fenomenului au vrut să portretizeze această chestie din invidie şi răutate că CSM Bucureşti este singura echipă care consumă bani publici”

Şi de ce crezi că există această imagine a CSM-ului?

– Pentru că unii oameni din interiorul fenomenului au vrut să portretizeze această chestie din invidie şi răutate că CSM Bucureşti este singura echipă care consumă bani publici, este singura care plăteşte mulţi bani. Retorica e aceeaşi: salarii nesimţite, bani publici… Oameni buni, bani publici sunt absolut la toate echipele din Liga Naţională din România. Să nu merg la alte sporturi. În Liga Naţională de handbal feminin nu există nicio echipă care nu consumă bani publici.

Corect…

– La ora actuală, sunt cel puţin trei echipe şi le nominalizez: Brăila, Bistriţa, Rapid, care sunt fie puţin sub bugetul CSM Bucureşti, fie puţin peste bugetul CSM Bucureşti. Hai să le punem pe aceeaşi treaptă. Aş vrea să văd aceeaşi aplecare de cum se cheltuie banul public şi în celelalte cazuri. Atenţie, oraşul Bucureşti produce mult mai mult decât produce Bistriţa, Brăila… Nu se compară cu Ministerul Transporturilor, care produce şi mai mult.

Dar te rog din suflet, niciun om care citeşte rândurile astea, să nu înţeleagă că eu acuz pe cineva. Din contră, e normal să se investească aceste sume de bani dacă vrem să avem sport. Vrem să facem privatizarea acestor chestiuni? Foarte bine, o facem atunci când statul va pune la dispoziţie şi mai multe instrumente prin care să aduci fonduri private. Până atunci, aceste instrumente nu sunt.

Este o decizie a statului, nu a mea, Enăchescu. Putem să nu fim de acord cu modul în care se subvenţionează sportul românesc. Este o decizie politică şi aşa se subvenţionează în acest moment sportul românesc şi aşa se întreţine. Şi lumea se aliniază la această regulă. Sunt patru echipe la acelaşi nivel, cea mai criticată e CSM. De ce? Pentru că dacă e să te uiţi la performanţele sportive ale celorlalte, toate sunt sub CSM Bucureşti.

O punem pe Cristina Neagu într-o umbră şi vorbim de faptul că îi plătim 20.000 de euro salariu. Da, un jucător de elită internaţional în zona asta câştigă. În handbal masculin, sume şi mai mari. De ce e greşit unui sportiv de top banii ăştia când în România am avut situaţii în care un jucător de baschet lua 22.000 de euro, Dinamo plătea un antrenor de volei cu 20.000 de euro, cum e normal să fie, dar doar pe ea o punem acolo?

Neagu, afectată despre discuţiile despre salariu: “Eu cred că, undeva, ceva în sufletul ei, nu are cum să nu o atingă”

O vezi afectată pe Cristina Neagu de discuţiile despre salariul ei?

– Eu cred că, undeva, ceva în sufletul ei, nu are cum să nu o atingă. Este un caracter extrem de puternic, un om cu care mergi la orice bătălie. Oricât de mult parează e clar că pe undeva există şi chestia asta. Nu cred că nu poate lăsa o amprentă. E ceva în interior. Am avut discuţia asta cu ea mai demult. Şi i-am spus că răspunsul cel mai bun este să joci bine, să îţi faci treaba şi închizi gura oricui.

Se pregătesc multe schimbări la toamnă în Consiliul de Administraţie. S-a vorbit inclusiv de o plecare a ta şi a Cristinei Vărzaru…

– Pe mine nu mă poţi întreba de chestia asta, că nu ştiu ce să spun. Noi avem contract, suntem în derulare. Mai avem încă doi ani. Credem că în aceşti ani de zile, analizându-ne prestaţia, ne-am făcut treaba foarte bine. Din nou, managementul trebuie judecat şi prin prisma rezultatului, dar trebuie să iei în calcul şi celelalte rezultate: buget, marketing… Ceilalţi oameni din club au spus că lucrurile sunt într-o direcţie bună şi corectă.

Dacă vrea cineva să ne schimbe, trebuie să îi întrebaţi pe cei care trebuie să ne schimbe. Nu mă iau după ce vorbeşte lumea, dacă cineva vine să facă o analiză cu adevărat ce s-a întâmplat acolo, avem toate datele pe masă. Inclusiv zona de performanţă e de partea noastră. Bugetul este acelaşi, contribuţia privată este mai mare acum. Am muncit, am făcut lucruri, am adus oameni noi, i-am păstrat şi pe cei vechi.

Nu tot ce s-a întâmplat în clubul ăsta a fost negativ şi rău. Fiecare om a făcut o treabă bună. Toţi partenerii pe care i-am găsit, au fost păstraţi. Şi am adus alte patru-cinci branduri noi-nouţe, cu participări semnificative de bani. Dacă cineva va analiza situaţia, va găsi foarte multe lucruri bune. Dacă va vrea să ne schimbe cineva, o să vedem la vremea respectivă. Oamenii încă nu şi-au împărţit bine locurile, nu cred că CSM Bucureşti e aşa o prioritate.

“Antrenorul nou va veni la final de iulie sau mijloc de august, în funcţie de decizia pe care o vom lua până la final”

Obiectivul pentru sezonul viitor e calificarea în Final Four?

– Este o decizie pe care va trebui să o discutăm. Evident că o discutăm şi cu antrenorul despre obiective, nu putem să îi spunem să vină şi o să vedem noi ce facem. Vrem să câştigăm maximum posibil. Conjunctura din această vară este cu totul specială. După un ciclu olimpic, vine o perioadă de picaj. Este o chestiune naturală. Sezonul viitor va fi unul complicat. Sunt cinci nume noi care vin la echipă.

Unele dintre ele vor veni cu patru zile înainte de Supercupa României. Greu să faci ceva. Antrenorul nou va veni la final de iulie sau mijloc de august, în funcţie de decizia pe care o vom lua până la final. Deci timp puţin de pregătire. După Jocurile Olimpice urmează o pauză scurtă, încărcătură maximă. E o situaţie specială. Jucători de top vor fi storşi, avem şi noi câţiva acolo. Vom dori să facem maximum de performanţă.

Tocmai de aceea, când vom avea toate elementele şi detaliile, vom avea o discuţie cu Consiliul de Administraţie, cu antrenorul, cu echipa, în care să stabilim direcţiile clare. Mie mi-e teamă să nu forţez în debutul de sezon să se întâmple ceva şi să pierdem un jucător pentru jumătate de sezon sau tot sezonul. Uită-te la Nora Mork ce s-a întâmplat. De aia am spus că nu sunt de acord cu programarea Supercupei României la câteva zile după finala olimpică.

Un jucător de top ajunge să joace 60 de mecuri din septembrie până în mai când e Final Four. Dacă le calculezi, joacă o dată la trei zile. În debut de stagiune să pui două meciuri importante, este foarte periculos. Dar ăsta e regulamentul, vom vedea cum facem.

“În final de octombrie, lucrurile erau deja conturate pentru sezonul următor”

Vă mai gândiţi şi la transferuri în perioada asta?

– Lotul este definitivat. Aşa cum ne-am dorit, avem două sau trei jucătoare pe post. Întotdeauna păstrăm o marjă, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva spectaculos. Dacă ar apărea ceva de top, am putea să ne mai gândim. Este un atribut al managementului nostru. Înainte toată lumea se plângea că echipa se contura în mai, iunie. Se termina sezonul şi noi semnam contracte. Cutuma handbalistică spune că echipele se contruiesc în octombrie, noiembrie, decembrie.

Adică în zona de Euro sau Mondial echipele trebuie clarificate. Şi unul dintre obiectivele noastre principale a fost să vedem cum facem să ne aşezăm la masă din timp, să luăm ce vrem, nu ceea ce rămâne. Şi în final de octombrie, lucrurile erau deja conturate pentru sezonul următor. Că nu le-am comunicat noi, erau deja făcute.

“Personal, cred că va fi ultimul sezon al Cristinei Neagu”

Cristina Neagu intră în ultimul an de contract. Vă gândiţi la o prelungire?

– Trebuie să vedem ce se gândeşte ea. Cristina Neagu este un vector handbalistic foarte puternic, dar şi un vector de imagine. Este omul care atrage lumea la sală, vinde tricouri… Singurul om care poate să spună ceva despre viitor este Cristina pentru că trebuie să vadă cum reacţionează corpul ei. Nu este altceva. Din perspectiva profesionistului, este fără fisură. Rar găseşti un sportiv atât de dedicat. Aşa a fost toată viaţa. Este robot.

Dar şi corpul unui sportiv greu încercat lasă urme. Asta a fost discuţia cu ea, prelungim pe un an şi vom vedea. Personal, cred că va fi ultimul sezon al Cristinei Neagu. Problemele pe care le-a avut în ultima perioadă şi încărcătura emoţională… La fiecare debut de sezon trebuie să mai umpli paharul. Dar dacă ea se va simţi bine, va fi un sezon bun, cine ştie? Ea este singura care poate să ne spună.

2018 este ultimul an în care CSM Bucureşti a jucat în Final Four-ul Champions League

3.800.000 de euro este bugetul lui CSM Bucureşti