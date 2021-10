Vlad Gherman a izbucnit în plâns într-un video pe Instagram. Motivul care l-a făcut să nu-și mai stăpânească lacrimile

Fostul iubit al Cristinei Ciobănașu a izbucnit în plâns într-un video de pe Instagran. nu și-a mai putut stăpâni lacrimile cu gândul la oamenii dragi din viața sa.

Vlad Gherman și-a adus aminte de bunici, dar și de acele persoane apropiate care au urcat la Ceruri, de aici și starea și lacrimile care au curs șiroaie.

Unele amintiri i-au provocat artistului bucurie, în timp ce altele i-au adus suferință pentru că este vorba de niște momente foarte dragi lui.

Vlad Gherman a izbucnit în plâns. Ce amintiri i-au adus suferință actorului

„E puțin șocant pentru că mă emoționează foarte mult ce montez aici pentru că îmi aduc aminte de bunici, de oamenii care nu mai sunt.

Abia aștept să vedeți vlogul, sâmbătă, de la ora 9:30. Pentru mai multe povești și poze inedite vă astept pe vlog.

Invitata mea specială va fi mama”, a spus Vlad Gherman pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și câteva imagini din copilărie.

Când pot vedea fanii vlogul emoționant al lui Vlad Gherman

Actorul a dezvăluit că filmarea, care va apărea în curând pe contul său de Youtube, a fost făcută alături de care a depănat foarte multe amintiri din copilărie.

În plus, cântărețul nu a uitat nici de bunica sa, Meme, pe care a vizitat-o de ziua sa de naștere. Vlad Gherman s-a prezentat cu un buchet de flori și cu zâmbetul pe buze.

Totodată, Vlad Gherman a mărturisit că mama sa a fost extrem de emoționată la filmarea în care au discutat despre anii copilăriei și despre persoanele dragi.

Vlad Gherman, recunoscător mamei sale. Care e motivul

Vedeta este foarte apropiat de cea care i-a dat viață și nu ezită să le arate celor care-l urmăresc cum arată ea sau cât de mult l-a ajutat în carieră.

„Are rost să vă mai spun că fără încăpățânarea ei nu aș fi fost astăzi actor? Dacă aș fi putut să îmi aleg eu mama, tot pe tine te-aș fi ales.

De la tine am energia asta bună, de la tine am învățat să iubesc necondiționat, de la tine am învățat să am rabdare cu oamenii pe care îi iubesc și care par de neînțeles de multe ori.

Te iubesc până la cer și înapoi!”, este mesajul lăsat de Vlad Gherman pentru mama sa, care recent a avut ziua de naștere.