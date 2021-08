Vlad Gherman pare că și-a revenit după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Timpul vindecă toate rănile și așa se pare că se întâmplat și în cazul actorului.

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp acesta a publicate pe contul său de socializare un mesaj emoționant dedicat prietenului său, Alecsandru Dunaev, cel care l-a i-a fost alături în cele mai grele momente.

Vlad Gherman, anunțul care i-a bucurat pe fanii lui: “Dragoste la prima vedere”

pe care a avut-o după despărțirea de iubita sa și se pare că se simte mult mai bine. A fost chiar plecat în vacanță alături de , colegele sale din serialul „Adela”.

ADVERTISEMENT

Actorul a vrut să marcheze un an de când a devenit prieten cu Alecsandru Dunaev, cel care l-a sprijinit în ultimele luni, și a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant.

“Da, a fost dragoste la prima vedere. Acum un an îl cunoșteam pe @alecsandrudunaev … Nu știu cum de își permite timpul să treacă atât de repede pe lângă noi.

ADVERTISEMENT

Partea frumoasa este ca am prins timpul de coadă în ultima perioadă și alături de mine a călătorit și Alecs. Mi-a fost alături la bine și la greu; am petrecut împreună momente care ne-au conturat și definit personalitatea.

Ce vedeți voi pe micile ecrane în interacțiunile dintre Calin și Mihai puteți vedea între mine și Alecs, înzecit (mai puțin partea cu “Mihai, nu o pierde pe Adela” – asta nu îi zic lui Dunaev în viața reală ) #friends”, a scris Vlad Gherman.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Dunaev pentru Vlad Gherman

Răspunsul lui Alecsandru Dunaev la mesajul postat de prietenul său nu a întârziat să apară.

“Băi, Vlad, fac această postare ca să clarific niște chestiuni, să nu inducem publicul în eroare. În primul rând, nu e vorba de un an, e vorba de vreo 356, 357 de zile, cam așa. Bine, a fost și an bisect ‘20-ul, dar nu intrăm în detalii. În al doilea rând, n-a fost chiar dragoste la prima vedere. Da, am rezonat din prima, dar de îndrăgostit, ne-am îndrăgostit mai târziu :)))!

ADVERTISEMENT

Iar în al treilea rând, omul când te iubește, dacă îți zice că te sună în două ore, te sună-n două ore, nu în două zile! :))

Sunt cârcotaș, dar adevărul e că am descoperit în tine un actor fain, un om minunat și un prieten pe care-l pot suna și la 4 dimineața să-l rog să mă ajute și vine chiar și de la 25 km (iartă-mi farsa de 1 aprilie).

Hai, te salut și ține-ți naibii telefonul aproape! :)))”, a scris și Dunaev.

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman a suferit cumplit după ce s-a despărțit de iubita sa Cristina Ciobănașu. Acesta a recunoscut că a început să fumeze și să consume cam mult alcool. În final a decis să ceară ajutorul unui specialist.