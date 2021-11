Vlad Gherman, declarații despre relația cu Oana Moșneagu din Adela. Cum se înțeleg cei doi actori

Blondina și-a refăcut viața sentimentală în urmă cu câteva luni și toată lumea se așteaptă ca și actorul să facă acest pas, de aici și speculațiile care arată că are o relație cu o colegă de breaslă.

Actorul din celebrul serial „Adela” a fost cuplat cu Oana Moșneagu, iar acum dă cărțile pe față legat de presupusa relație dintre ei.

Vlad Gherman le-a arătat fanilor cum se înțelege cu , care o interpretează pe Andreea în producția de la Antena 1.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu? Ce a declarat actorul din serialul Adela

Fostul iubit al Cristinei Ciobănașu a filmat-o pe Oana Moșneagu într-o pauză de la filmările de la „Adela” și a întrebat-o ce are de spus despre presupusa lor relație.

Vlad Gherman susține că a fost chestionat în repetate rânduri în ceea ce o privește pe șatenă alături de care joacă. a vrut să-i lămurească pe internauți.

„M-ați întrebat dacă eu și cu Oana suntem împreună, iar acesta este momentul în care o să aflați. (…) M-au întrebat fanii dacă noi doi suntem împreună”, a spus actorul în ultimul său

„Hai, Gherman, lasă-mă să dorm, te rog”, a fost răspunsul oferit de Oana Moșneagu, în timp ce încearcă să se încarce cu energie.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, cuplu pe sticlă în continuare?

Vlad Gherman a mai fost întrebat dacă ar mai accepta să mai formeze un cuplu alături de fosta iubită, Cristina Ciobănașu, care la rândul a vorbit despre cum se înțeleg după separare.

„Ne înțelegem foarte bine. De ce nu aș avea o problemă? Pentru că este vorba de meserie?”, a spus frumoasa blondină într-un vlog de pe Youtube.

„E meseria noastră, o respectăm. Dacă am avea de jucat o poveste de dragoste într-un alt proiect am face-o, chiar dacă am format un cuplu în viața reală”, a adăugat actorul.

Cei doi au foarte multe proiecte împreună, chiar și o emisiune pe care o moderează, lucru care demonstrează că nu încurcă viața profesională cu cea personală.