Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au anunțat despărțirea în urmă cu o săptămână, iar tânărul actor este distrus de durere, după o relație de nouă ani. Aceștia au răspuns la întrebările fanilor în cadrul unei emisiuni TV.

Cei doi actori din serialul „Adela” trec printr-o perioadă dificilă, însă acest lucru nu i-a oprit să le răspundă fanilor la întrebări, în emisiunea pe care o moderează împreună pe Happy Channel.

După nouă ani în care au împărțit bune și rele, fiind alături unul de celălalt atât în viața personală, cât și în proiectele de televiziune, Cristina și Vlad au hotărât că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

Vlad Gherman, distrus de durere. A început să plangă de față cu Cristina Ciobănașu

Despărțirea dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu a venit ca o adevărată lovitură pentru lumea showbiz-ului românesc. Unii dintre fanii fostului cuplu nu vor nici acum să creadă că totul este real, deși este clar că tinerii actori nu au glumit cu un astfel de subiect.

În prima zi a lunii februarie, Cristina și Vlad au anunțat oficial că s-au despărțit, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Decizia a fost luată de comun acord și fanii au fost asigurați că va exista o relație de prietenie, după toți acești ani în care au fost împreună.

Vlad Gherman este distrus din cauza despărțirii și nu se ferește să-și arate emoțiile în public. Actorul a izbucnit în plâns în fața camerelor, de față cu fosta parteneră.

La împlinirea vârstei de 18 ani, Cristina Ciobănașu a fost cerută în căsătorie de Vlad Gherman, însă niciodată nu au stabilit o dată oficială pentru nuntă, fiind doar o logodnă simbolică. Vlad i-a dăruit un inel superb, pe care Cristina îl păstrează acum într-o cutie cu amintiri.

„Povestea noastră a fost o superbă poveste de iubire. E greu, foarte greu. L-am pus într-o cutie (n.r. inelul de logodnă) cu amintiri, în cutia noastră cu amintiri comune”, a declarat Cristina Ciobănașu în cadrul emisiunii CulTour, de pe Happy Channel.

Vlad Gherman a izbucnit în plâns atunci când a aflat această informație, după ce i-a spus fostei iubite „o să-l vezi numai tu (n.r. inelul)”, iar frumoasa șatenă l-a asigurat că o să aibă mereu acces la lucrurile lor comune. Amândoi au avut lacrimi în ochi și au cerut o pauză de la emisiune.

Cristina Ciobănașu, despre cererea în căsătorie

Înainte să izbucnească în plâns, Cristina Ciobănașu a vorbit despre momentul în care Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie, cu mulți ani în urmă. Actrița a fost emoționată de moment, care s-a petrecut într-un restaurant din capitală, totul fiind planificat în detaliu de iubitul ei.

„Cristina: Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție. Cu siguranță va rămâne în inimile noastre ca unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună.

Vlad: Eram la restaurant, ea vorbea la telefon. Venise chelnerul cu tortul, cânta și ea tot nu închidea telefonul. Vorbea cu toate rudele. Chelnerul îi făcea semn. A închis într-un final, eu m-am pus în genunchi, am deschis cutia invers. Ea începuse să plângă…”, au povestit cei doi.

Cristina și Vlad au ținut să lămurească faptul că despărțirea nu este o glumă și că lucrurile sunt cât se poate de serioase. „Nu cred că există cineva atât de cinic încât să glumească cu o astfel de veste. Noi cu siguranță nu. Până la urmă e viața noastră și nu cred că am putea vreodată să glumim”, a transmis Cristina Ciobănașu.

Decizia lor a fost luată după multe discuții, iar singura variantă a fost despărțirea, din cauza faptului că au evoluat diferit ca indivizi și își doreau lucruri diferite de la viață.

„Ideea e, ca în orice relație am avut ups and downs (n.r. suișuri și coborâșuri), dar de fiecare dată am pus în balanță orice decizie pe care am luat-o, iar în momentul de față decizia aceasta este cea mai bună pentru noi și separat și ca prieteni”, a transmis Vlad Gherman.

Vlad Gherman a slăbit 7 kilograme după despărțire

Vlad Gherman și-a creat propriul canal de YouTube, unde va posta vloguri sub formă de jurnal, așa că fanii pot vedea evoluția lui în aceste momente dificile. Actorul a mărturisit că a slăbit 7 kilograme în această perioadă și că încearcă să treacă peste durere, chiar dacă nu este ușor.

„Am slăbit șapte kilograme.(…) Tot am burtă”, a spus Vlad Gherman, recunoscând că merge la psiholog pentru a-și rezolva problemele personale.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Pariu cu Viața”, în urmă cu aproape zece ani, unde s-au îndrăgostit unul de celălalt. De atunci, cei doi au jucat în mai multe seriale și le-au împărtășit fanilor diverse lucruri pe care le făceau împreună și locurile pe care le-au vizitat.