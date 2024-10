O transformare radicală l-a adus pe Vlad Gherman în atenția publicului. Actorul a trecut printr-o procedură medicală complexă, ce a durat 14 ore.

Vlad Gherman, pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu soțul Oanei Moșneagu: „Intervenția a durat 14 ore”

Actorul Vlad Gherman a luat o decizie curajoasă în ceea ce privește aspectul său fizic. A ales să treacă printr-o nouă procedură de implant de păr, la 3 ani după prima intervenție similară. a povestit întreaga experiență pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat 14 ore, notează În urmă cu trei ani, actorul a efectuat un prim implant de păr, iar acum a decis să repete procedura pentru a combate efectele căderii părului.

această experiență cu fanii săi pe rețelele de socializare. Actorul a postat imagini surprinzătoare în care apare cu capul complet ras, pregătindu-se pentru operație.

ADVERTISEMENT

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a spus Vlad Gherman pe Instagram, potrivit

Intervenția chirurgicală s-a dovedit a fi una complexă și de durată. Gherman a dezvăluit că procedura s-a prelungit la 14 ore, ceva mai mult peste normal. Cu toate acestea, actorul a asigurat fanii că totul a decurs conform planului, fără dureri sau complicații.

ADVERTISEMENT

Vlad Gherman a trecut prin a doua procedură de transplant de păr. Intervenția a durat 14 ore

Pe Facebook, actorul a oferit mai multe detalii despre motivele care l-au făcut să ia această decizie. Gherman a explicat că moștenește predispoziția genetică pentru căderea părului din familia sa, ceea ce l-a determinat să ia măsuri preventive.

El a menționat că la primul implant i-au fost transplantate 2200 de grefe, în timp ce la această a doua intervenție numărul a crescut la 3070.

ADVERTISEMENT

În perioada imediat următoare intervenției, actorul intenționează să se concentreze pe recuperare și odihnă. El a recunoscut că primele zile post-intervenție pot fi dificile în ceea ce privește somnul, dar vrea să acorde prioritate totală vindecării.

Actorul a promis fanilor săi că va reveni cu updates despre starea sa și evoluția rezultatelor pe Instagram.

”12 ore de la al doilea implant de păr pe care l-am facut în 3 ani. De ce? Pentru ca moștenesc gena bărbaților fără păr din familia Gherma. Gândiți-vă că acum 3 ani mi-au fost transplantate 2200 de grefe, iar aseară 3070 din cauza ritmului accelerat al căderii părului! Meseria mea m-a convins că ar fi bine sa îmi conserv cât pot firele sănătoase de păr, iar asta implica proceduri PRP constant și implant de păr o data la câțiva ani!

Sfatul meu general: mergeți la doctor pentru controale periodice pentru a preveni afecțiuni, nu ajungeți doar atunci când trebuie să le tratați! O să îmi iau câteva zile să mă vindec, să dorm cât mai mult (deși e greu să faci asta în primele zile după implant) și voi reveni la voi, pe Instagram, cât de curand!”, a scris Vlad Gherman, pe Facebook, conform sursei citate.