Se pare că Vlad Gherman încă se luptă să treacă peste despărțirea de Cristina Ciobănașu. Nici nu este de mirare, ținând cont că au format un cuplu timp de nouă ani, fiind inclusiv logodiți.

În ultima perioadă, Vlad a încercat să rămână optimist și s-a ocupat de lucrurile care îi fac plăcere. I-a ținut la curent pe fanii lui de pe rețelele de socializare și a devenit mult mai activ pe Youtube.

Însă, printre postările amuzante sau emoționante, a ieșit la iveală o problemă pe care pare că a căpătat-o în ultima perioadă. Ce se întâmplă, de fapt, cu actorul din Adela?

Vlad Gherman are probleme după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Se pare că îndrăgitul actor suferă în ultima perioadă de insomnie. Chiar dacă își petrece timpul la muncă, alături de prieteni sau filmând vloguri, fanii au putut vedea pe Story că a tot avut probleme cu somnul.

Cu siguranță, faptul că nu mai locuiește alături de fosta lui iubită, după o relație atât de lungă, a avut niște efecte. Însă, din fericire, pare că Vlad este decis să meargă mai departe și să fie din nou fericit.

„Toată lumea se întreabă cum să mai fi prieten cu cineva cu care ai fost într-o relație timp de 9 ani. Uite că se poate. Important de știut este că noi am fost întâi de toate prieteni, și asta ne-a ajutat foarte mult.

Am clădit această relație de prieteni. Nu putem să dărâmăm ce am construit înainte de cei 9 ani de relație și nici ce am construit în acești 9 ani de relație. Poate sună imposibil, dar se poate. Sunt cazuri atipice, dar depinde de om”, declara Vlad Gherman, în emisiunea Xtra Night Show, după despărțire.

Ce spunea fosta lui iubită, după despărțire

Cu toate că mulți s-au întrebat dacă a fost vorba despre înșelat, Cristina Ciobănașu i-a asigurat că nu este nicio altă persoană implicată în relația lor. Mai mult decât atât, a avut doar cuvinte frumoase de spus despre Vlad.

„Nu suntem construiți pentru scandal și nu cred că am putea să ne respectăm unul pe celălalt dacă am putea ajunge la așa ceva, ceea ce în relația noastră respectul a fost foarte important.

Este la fel de important să fim cât mai sinceri și cât mai transparenți și vrem să ne ținem spatele unul altuia, să fim prieteni.

Pentru că oamenii ne-au urmărit atâta timp pentru povestea noastră frumoasă de dragoste și respectul pe care l-am purtat și ni s-a părut important să spunem și acest aspect, legat de despărțire și prietenia noastră”, spunea artista la 2 săptămâni după separarea oficială.