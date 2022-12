Vlad Gherman, probleme serioase de sănătate. Prin ce trece actorul din serialul Adela

Cântărețul le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe Instagram că are . Prin ce trece actorul care a încheiat recent filmările pentru o producție renumită de la Antena 1, unde a jucat și iubita sa.

Vlad Gherman s-a confesat fanilor din social media. Cu ce se confruntă protagonistul din serialul Adela

Vlad Gherman muncește enorm pentru a avea o carieră de succes, însă stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra sa. Vedeta de la Antena 1 are o perioadă extrem de încărcată și simte că este la capătul puterilor.

ADVERTISEMENT

Nici bine nu a terminat proiectul cu Adela că deja se pregătește pentru filmările de la LIA. Artistul nu reușește să se odihnească prea mult și realizează că odată cu înaintea în vârstă recuperarea este mult mai dificilă.

„Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică ce am ei sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun, nu știu…

ADVERTISEMENT

Sunt leșinat, am dormit două ore după ce am venit acasă, am avut filmări pentru serialul LIA.

Nu mai pot, pur și simplu, fac 30 de ani la anul și probabil că d-aia”, a explicat Vlad Gherman pe pagina de .

Vlad Gherman, protagonist în serialul LIA

Vlad Gherman se numără printre care vor apărea în cea mai nouă producție de la Antena 1. Cântărețul este foarte încântat de serialul LIA în care joacă alături de tineri de vârsta sa, dar și de vedete cu ștate vechi.

ADVERTISEMENT

Rodica Popescu Bitănescu, Alexandru Papadopol, Horațiu Mălăele și Kira Hagi sunt doar câteva nume. De asemenea, din distribuția peliculei mai fac parte Ștefan Floroaica, Ana Bodea, Ioana Blaj, Carmen Ionescu sau Constantin Cotimanis.

În momentul de față, nu se știe când va avea premiera serialului de la Antena 1, însă un lucru este cert: românii așteaptă cu sufletul la gură lansarea.